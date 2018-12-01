В правительстве ФРГ назвали темы, которые Путин и Меркель обсуждали в Аргентине
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили за рабочим завтраком в Аргентине ситуацию в Сирии и трения между Москвой и Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь немецкого кабмина Штеффен Зайберт.
«В центре внимания находились обстановка в Сирии, а также ситуация, возникшая между Россией и Украиной в Керченском проливе и в Азовском море», - уточнил Зайберт.
Опубликовано видео с рабочего завтрака Путина и Меркель.
Ранее в рамках саммита «Большой двадцатки» в Буэнос Айресе состоялся рабочий завтрак Владимира Путина и Ангелы Меркель. Встреча прошла в отеле, где остановился президент РФ.
С российской стороны на ней также присутствовали пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков и доверенное лицо РФ в G20 Светлана Лукаш. Канцлера Германии сопровождали Штеффен Зайберт, советник по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и глава департамента экономики, финансов и энергетической политики Ларс-Хендрик Рёллер.