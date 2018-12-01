СЕГОДНЯ 19:19 2018-12-01T19:19:04+03:00

В правительстве ФРГ назвали темы, которые Путин и Меркель обсуждали в Аргентине Фото: REUTERS

Ранее президент РФ провел рабочий завтрак с федеральным канцлером Германии в рамках визита на саммит G20 в Буэнос-Айресе

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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили за рабочим завтраком в Аргентине ситуацию в Сирии и трения между Москвой и Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

«В центре внимания находились обстановка в Сирии, а также ситуация, возникшая между Россией и Украиной в Керченском проливе и в Азовском море», - уточнил Зайберт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/680331" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео с рабочего завтрака Путина и Меркель.

Ранее в рамках саммита «Большой двадцатки» в Буэнос Айресе состоялся рабочий завтрак Владимира Путина и Ангелы Меркель. Встреча прошла в отеле, где остановился президент РФ.

С российской стороны на ней также присутствовали пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков и доверенное лицо РФ в G20 Светлана Лукаш. Канцлера Германии сопровождали Штеффен Зайберт, советник по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и глава департамента экономики, финансов и энергетической политики Ларс-Хендрик Рёллер.