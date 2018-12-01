2018-12-01T16:02:46+03:00
Политика

Путин позавтракал с Меркель на саммите G20

Канцлер Германии сама приехала к президенту России в отель, где ее ждал теплый прием
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин провел рабочий завтрак с Меркель в Буэнос-АйресеПутин провел рабочий завтрак с Меркель в Буэнос-АйресеФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин уже второй день находится в аргентинском Буэнос-Айресе, где сейчас проходит саммит "Большой двадцатки", и это утро началось для главы государства с рабочего завтрака в обществе канцлера Германии Ангелы Меркель.

Немецкий политик сама приехала в отель Alvear Palace, где остановился ее российский коллега. Путин тепло встретил главу правительства ФРГ и сразу же пригласил ее к столу. Он также поинтересовался у канцлера ее дальнейшими планами в рамках саммита G20.

На сам завтрак журналистов не позвали, поэтому, о чем говорилось за закрытыми дверями, неизвестно.

Между тем, как сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, с российской стороны на приеме присутствовали пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков и доверенное лицо РФ в G20 Светлана Лукаш. От Германии на совместный завтрак пришли пресс-секретарь канцлера Стеффен Зайберт, советник по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и глава департамента экономики, финансов и энергетической политики Ларс-Хендрик Рёллер.

Сайт kp.ru писал о том, что из-за поломки самолета Меркель прибыла в Аргентину на день позже запланированной даты. Во время совместного фотографирования с лидерами стран-участниц "Большой двадцатки" она встала рядом с Владимиром Путиным и, непривычно активно жестикулируя, начала рассказывать ему о случившемся на борту.

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