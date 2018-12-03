Стрельба в Торонто: ранена 20-летняя девушка

СЕГОДНЯ 05:01 2018-12-03T05:18:57+03:00

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Неизвестные устроили стрельбу на западе канадского города Торонто, в результате серьезные ранения получил один человек – 20-летняя девушка. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает телеканал CTV News.

Отмечается, что пока никто не был арестован в связи с инцидентом, информации о подозреваемых тоже нет. По данным телеканала CBC, сейчас полицейские осматривают две машины на месте преступления. Предположительно, эти автомобили могут иметь отношение к стрелявшим. Расследование произошедшего продолжается, сыщики ищут возможных свидетелей.

Состояние раненой медики оценивают как стабильное, угрозы ее жизни нет.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на днях в одном из спальных районов канадского города Пелхэм (провинция Онтарио) в перестрелке с коллегой был тяжело ранен сотрудник местной полиции.