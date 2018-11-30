2018-11-30T10:07:23+03:00
Происшествия

В Канаде полицейский был тяжело ранен в ходе перестрелки с другим офицером

Правоохранителя доставили в больницу на вертолете. О других пострадавших не сообщается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Перестрелка между правоохранителями произошла в спальном районе городаПерестрелка между правоохранителями произошла в спальном районе городаФото: REUTERS
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В одном из спальных районов канадского города Пелхэм провинции Онтарио был тяжело ранен сотрудник полиции. По предварительным данным, это произошло в ходе перестрелки с другим офицером.

Известно, что между двумя правоохранителями возникла перепалка. В результате все закончилось стрельбой. Один из патрульных был в критическом состоянии доставлен в больницу. Транспортировку осуществляли с помощью вертолета. Второй мужчина не пострадал.

По данным телеканала CBC, расследование инцидента уже поручено специальному отделу полиции Онтарио. Он занимается всеми случаями, связанными с использованием оружия сотрудниками правоохранительных органов.

Стоит отметить, что ранее инцидент с нападением одного стража порядка на другого произошел и у нас в России.

Сайт kp.ru писал о том, что в подмосковной Электростали сотрудник следственного отдела УМВД набросился с ножом на заместителя прокурора.

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