В Канаде полицейский был тяжело ранен в ходе перестрелки с другим офицером
В одном из спальных районов канадского города Пелхэм провинции Онтарио был тяжело ранен сотрудник полиции. По предварительным данным, это произошло в ходе перестрелки с другим офицером.
Известно, что между двумя правоохранителями возникла перепалка. В результате все закончилось стрельбой. Один из патрульных был в критическом состоянии доставлен в больницу. Транспортировку осуществляли с помощью вертолета. Второй мужчина не пострадал.
По данным телеканала CBC, расследование инцидента уже поручено специальному отделу полиции Онтарио. Он занимается всеми случаями, связанными с использованием оружия сотрудниками правоохранительных органов.
Стоит отметить, что ранее инцидент с нападением одного стража порядка на другого произошел и у нас в России.
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