2018-12-03T07:59:39+03:00
В мире

Трамп: Китай согласился сократить и снять пошлины на машины из США

На сегодняшний день размер пошлины на ввоз американских автомобилей в КНР составляет 40%
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп порадовал своих подписчиков в Twitter новостью: китайские власти согласились уменьшить, а то и вовсе отменить таможенные пошлины на ввоз машин американского производства в КНР.

«Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз автомобилей в Китай из США. В настоящее время размер пошлин составляет 40%», - написал он в микроблоге.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на полях саммита G20 в столице Аргентины президент США провел, по его словам, «очень успешную» встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. После переговоров с китайской делегацией Дональд Трамп объявил, что он не станет поднимать пошлины на товары из Поднебесной после 1 января нового года.

Правда, с условием: если в следующие 90 дней Вашингтону не удастся договориться с Пекином по некоторым торговым вопросам, 10-процентные пошлины вырастут до 25%.

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