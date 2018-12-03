Трамп: Китай согласился сократить и снять пошлины на машины из США

СЕГОДНЯ 07:59 2018-12-03T07:59:39+03:00

На сегодняшний день размер пошлины на ввоз американских автомобилей в КНР составляет 40%

Изменить размер текста: A A

Глава Белого дома Дональд Трамп порадовал своих подписчиков в Twitter новостью: китайские власти согласились уменьшить, а то и вовсе отменить таможенные пошлины на ввоз машин американского производства в КНР.

«Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз автомобилей в Китай из США. В настоящее время размер пошлин составляет 40%», - написал он в микроблоге.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на полях саммита G20 в столице Аргентины президент США провел, по его словам, «очень успешную» встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. После переговоров с китайской делегацией Дональд Трамп объявил, что он не станет поднимать пошлины на товары из Поднебесной после 1 января нового года.

Правда, с условием: если в следующие 90 дней Вашингтону не удастся договориться с Пекином по некоторым торговым вопросам, 10-процентные пошлины вырастут до 25%.