Трамп: Китай согласился сократить и снять пошлины на машины из США
Глава Белого дома Дональд Трамп порадовал своих подписчиков в Twitter новостью: китайские власти согласились уменьшить, а то и вовсе отменить таможенные пошлины на ввоз машин американского производства в КНР.
«Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз автомобилей в Китай из США. В настоящее время размер пошлин составляет 40%», - написал он в микроблоге.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на полях саммита G20 в столице Аргентины президент США провел, по его словам, «очень успешную» встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. После переговоров с китайской делегацией Дональд Трамп объявил, что он не станет поднимать пошлины на товары из Поднебесной после 1 января нового года.
Правда, с условием: если в следующие 90 дней Вашингтону не удастся договориться с Пекином по некоторым торговым вопросам, 10-процентные пошлины вырастут до 25%.