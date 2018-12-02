Белый дом подтвердил, что США не станут поднимать пошлины для Китая с 1 января

СЕГОДНЯ 08:10 2018-12-02T08:10:41+03:00

Такая договоренность была достигнута на встрече Трампа с Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе

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Президент США Дональд Трамп на «очень успешной» встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе действительно согласился после 1 января не поднимать пошлины на товары из Китая, сообщила пресс-служба Белого дома.

Однако, как уточняется в заявлении американской администрации, Трамп пообещал китайскому лидеру, что «оставит 10-процентные пошлины на товары стоимостью 200 миллиардов долларов и не будет с 1 января 2019 года повышать их до 25%», предупредив, что это временно. Если в следующие 90 дней Вашингтону не удастся договориться с Пекином по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся.

«Если к концу указанного периода стороны не заключат соглашение, 10-процентные тарифы вырастут до 25%», - говорится в сообщении.

Кроме того, Белый дом проинформировал о согласии Китая «приобрести еще не согласованный, но очень значительный объем» сельскохозяйственных, энергетических, промышленных и других продуктов из Соединенных Штатов, «чтобы уменьшить дисбаланс в торговле» между двумя странами.

«Китай согласился немедленно начать закупку сельскохозяйственной продукции у наших фермеров», - подчеркивается в пресс-релизе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее СМИ сообщили, что США и КНР решили не вводить новые таможенные пошлины после 1 января 2019 года.