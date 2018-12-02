2018-12-02T06:49:16+03:00
В мире

США и Китай решили после 1 января 2019 года не вводить новые таможенные пошлины

Переговоры с участием Трампа и Си Цзиньпина прошли на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американо-китайские переговоры в Буэнос-АйресеАмерикано-китайские переговоры в Буэнос-АйресеФото: REUTERS
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В Буэнос-Айресе завершилась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. В ходе переговоров на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине между американской и китайской делегациями была достигнута договоренность после 1 января 2019 года не вводить новые таможенные пошлины, сообщает телеканал CGTN.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Белого дома заявил, может ввести дополнительные тарифы на китайские товары, но уже не хочет этого делать, поскольку темпы роста экономики КНР и так падают.

Напомним, американо-китайское торговое противостояние началось после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин, однако потом всё зашло очень далеко. Штаты «наказали» Поднебесную санкциями за покупку российских Су-35 и С-400, полностью остановили поставки нефти в Китай, обвинили Пекин в попытках вмешательства в свои внутренние дела и выборы. В МИД КНР заявили, что это клевета на миролюбивую социалистическую страну.

Кроме того, в начале октября командование ВМС США всерьез рассматривало идею устроить Китаю демонстрацию силы в Тихом океане. Такое предложение в Пентагоне прозвучало после того, как китайский эсминец выпроводил американского «собрата» из Южно-Китайского моря, из-за которого Штаты и КНР регулярно высказывают друг другу претензии.

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