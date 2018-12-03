2018-12-03T16:00:19+03:00
Экономика

Медаль имени Николая Верещагина будут вручать в Вологде

Награда будет вручаться за выдающиеся заслуги в молочной отрасли
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Медаль презентовали в рамках II Всероссийского молочного форума «Вологда – молочная столица России», который прошел в областной столице с 30 ноября по 1 декабря.

Медаль имени вологжанина, «отца» молочной промышленности Николая Верещагина, учреждена Правительством Вологодской области при активном участии Губернатора Олега Кувшинникова. Ею будут награждать за выдающиеся научные, технические и практические заслуги в молочной отрасли.

Предполагается, что награда будет содействовать интенсивному развитию и процветанию молочной промышленности, разработке новых стратегий, внедрению инновационных подходов к организации и управлению производством, расширению ассортимента.

Медаль будет вручаться раз в год. Первые лауреаты появятся уже в 2019 году. Это год 180-летнего юбилея со дня рождения Николая Верещагина.

Четырехсторонний документ завизировали представители руководства Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина, Всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия, Всероссийского НИИ молочной промышленности и журнала «Переработка молока».

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