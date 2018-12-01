СБУ пригласила на допрос священнослужителей УПЦ в Ровенской области

СЕГОДНЯ 18:12 2018-12-01T19:21:59+03:00

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Служба безопасности Украины пригласила на допрос 20 священнослужителей Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви, включая архимандрита Илариона. Об этом в субботу сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Повестки о вызове на допрос к заместителю Начальника следственного отдела УСБУ в Ровенской области Туза 30 ноября 2018 года были вручены священнослужителям-благочинным», - говорится в сообщении на сайте УПЦ.

Напомним, 13 ноября Архиерейский собор УПЦ Московского патриархата отказался от участия в «объединительном» соборе с неканоническими православными церквями Украины для дальнейшего получения автокефалии.

Несмотря на заявления Киева о невмешательстве в церковные дела, украинские власти развернули масштабную кампанию по оказанию давления на иерархов УПЦ, стремясь принудить их к объединению с раскольниками.

Накануне в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла проходил многочасовой обыск. А вызовы епископов УПЦ «на разговор» в СБУ стали регулярным мероприятием.

В этой связи председатель юридического отдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов напомнил, что такая форма общения с СБУ, как «беседа» или «разговор» законодательством не предусмотрена и рекомендовал священнослужителям являться на допросы только с адвокатом.

Между тем президент Украины Петр Порошенко заверил верующих в том, что создаваемая автокефальная церковь будет «независимой» от Киева, а конституция страны по-прежнему гарантирует свободу вероисповедания, в том числе тем, кто «захочет остаться в единении с Российской церковью».

«Но пальцы веером Московский патриархат тут расставлять больше не будет», - резюмировал Порошенко.

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Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко обратился к нации по случаю 27-й годовщины референдума о независимости Украины. Немалое место в его речи, которую транслировали по украинскому телевидению, заняли вопросы церкви. Причем, естественно, без упоминания РПЦ Порошенко не смог обойтись, как не может обойтись для взбадривания сограждан практически в каждой своей речи без «наступления страны-агрессора», «агрессии России», «руки Москвы», Кремля и лично Путина. Но на этот раз он обвинил РПЦ в том, что «Патриарх Кирилл в каждой литургии молится за русское воинство - то самое, которое убивает украинцев», а на ставшим популярным в соцсетях фото «епископ Русской православной церкви освящает ракетный комплекс в оккупированном Крыму». Оставим в стороне его бредни после приема антидиабетического, тем более, что гораздо более интересна другая часть его речи. (подробности)