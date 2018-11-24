2018-11-24T12:58:58+03:00
Политика

РПЦ: Решение Киева по об отмене передачи Почаевской лавры канонической УПЦ предвещает гонения

Ранее Минюст Украины отменил передачу в пользование УПЦ Московского патриархата комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области
Денис СУХОВ
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Почаевскую лавру не передадут в УПЦ Фото: официальный сайт Почаевской лаврыПочаевскую лавру не передадут в УПЦ Фото: официальный сайт Почаевской лавры
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Решение Министерства юстиции Украины об отмене передачи сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области в пользование канонической Украинской православной церкви предвещает начало гонений.

Такое мнение выразил замглавы Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

«Это решение предвещает начало гонений против православного монашества Украины. Политики, не стесняясь в средствах, стремятся "загнать" верующих в создаваемую далекими от веры людьми организацию, преследующую сиюминутные задачи, а не достижение спасения душ для вечной жизни», - отметил Балашов.

Свято-Успенская Почаевская лавра — православный монастырь в Тернопольской области, крупнейший храмовый комплекс на западе Украины. В начале ноября украинская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в незаконной передаче лавры в пользовании УПЦ по распоряжению президента Виктора Януковича в 2003 году.

Накануне Минюст Украины отменил государственную регистрацию права УПЦ пользоваться комплексом. В свою очередь представители канонической украинской церкви заявили, что решение ведомства не отменяет действие договора о пользовании, заключенного в 2003 году и не требующего государственной регистрации.

В то же время в УПЦ отметили, что решение Минюста Украины можно обжаловать в суде.

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