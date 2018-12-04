2018-12-04T22:42:15+03:00
Политика

В британском парламенте начались дебаты по Brexit

Палата общин приступила к рассмотрению соглашения по выходу Великобритании из ЕС
Алена Басавина
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Парламент Великобритании начал дебаты по BrexitПарламент Великобритании начал дебаты по BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский парламент приступил к дебатам по представленному Терезой Мэй соглашению с ЕС о выходе из сообщества.

Переда началом мероприятия парламентарии проголосовали за поправки от различных депутатов. Одно из поддержанных предложений было связано с публикацией полного текста доклада, а также внесением поправок.

Как сообщает РИА Новости, дебаты будут длиться пять дней. Голосование за состоится вечером 11 декабря. За это время премьеру Терезе Мэй необходимо будет обосновать решение о Brexit.

«Нам нужно осуществить Brexit, который будет уважать волю британского народа и задаст курс к построению лучшего будущего за пределами ЕС», - сказала Мэй перед началом дебатов.

Напомним, что в конце ноября премьер-министр Великобритании передала текст соглашения парламенту для ознакомления. Во время своего выступления она порекомендовала принять документы, которые помогут вернуть Великобритании контроль над границами и финансами.

Отметим, что текст соглашения о Brexit и декларацию о будущих отношениях утвердили главы 27 стран Евросоюза. Выход Великобритании из общества запланирован на 29 марта 2019 года.

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