Тереза Мэй представила британскому парламенту соглашение по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй передала парламенту текст соглашения по Brexit и декларацию о дальнейших отношениях Лондона и Брюсселя. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
«»Данные документы были представлены парламенту при первой же возможности, чтобы способствовать их как можно более подробному изучению перед предстоящим в парламенте обсуждением этих документов и голосованием по ним», - пояснила Мэй.
Известно, что ранее оба документа были направлены на согласование всем лидерам стран ЕС.
Во время своего выступления перед парламентом Соединенного Королевства премьер-министр порекомендовала поддержать соглашение.
«Парламенту необходимо принять решение: либо, поддержав эту сделку, выполнить обязательства перед голосовавшими на референдуме и взяться за строительство светлого обеспеченного будущего для нашего народа, либо отвергнуть ее, вернувшись к исходной точке», - сказала Мэй.
Она вновь пояснила, что выход из ЕС позволит Великобритании вернуть контроль над границами и финансами. Также стране больше не придется принимать законы, предлагаемые Брюсселем.