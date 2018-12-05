2018-12-05T11:24:08+03:00
Политика

В МВД Украины предложили уголовно наказывать за "пропаганду русского мира"

В ведомстве уверены, что только так можно "защитить национальные интересы" государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зорян Шкиряк. Фото ИТАР-ТАСС Зураб ДжавахадзеЗорян Шкиряк. Фото ИТАР-ТАСС Зураб Джавахадзе
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В министерстве внутренних дел Украины предложили ввести уголовную ответственность за "пропаганду русского мира". С таким заявлением выступил советник главы ведомства Зорян Шкиряк.

По его мнению, серьезное наказание должно ждать тех граждан, которые "оскорбляют революцию достоинства" (он же майдан). Также под уголовную ответственность в будущем может попасть так называемая "российская агрессия".

"По моему глубокому убеждению, мы должны вместо информационного пространства национальных интересов украинской государственности применять уголовную ответственность за признание и пропаганду "русского мира", за оскорбление революции достоинства", - сказал советник министра в эфире телеканала "Прямой".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее киевские власти уже запретили отдельные книги российских издательств, работу ряда наших СМИ, а недавно и вовсе закрыли въезд в страну для мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, имеющих гражданство РФ.

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