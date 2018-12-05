Въезд на Украину для россиян: как посещать незалежную после новых запретов

На днях Киев распорядился ограничить въезд на Украину для россиян - речь идет пока только о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет с гражданством РФ. Но миллионы людей имеют родственников по ту сторону границы, а тысячи - совместный бизнес. И ездить туда-сюда хочешь не хочешь - надо. «КП» разбирается, как же нам посещать Украину.

По неофициальным данным, сейчас в России постоянно работает до 5 млн. украинцев. (МИД незалежной дает иные цифры - около 3,5 млн., но и это тоже немало.) Они переводят на родину по 2,5 млрд. рублей ежемесячно. Под стать пассажиропоток между двумя странами. За прошлый год Россию официально посетили 4,3 млн. украинцев, и 1,4 млн. россиян - Украину (по данным Росстата).

При этом Киев неустанно закручивал пограничные гайки. Еще в 2015 году запретил посещение по внутрироссийскому паспорту (только по «заграну»). Ввел въезд только по нотариально заверенным приглашениям. С января 2018-го снимает на кордоне у всех россиян отпечатки пальцев. Также отменен упрощенный въезд для жителей российских сел на границе с Сумской, Харьковской, Луганской областями.

Россия же вводить ответные санкции против украинцев не собирается.

- На Украине произошло полное расстройство государственного организма, говорить в таких условиях о зеркальной реакции на действия Киева просто страшно, - поясняет представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тонкости прохождения границы

У «мужского запрета» есть небольшие послабления. Как пояснили украинские чиновники, посещать страну смогут дальнобойщики, а также россияне, которые имеют документы о временном проживании на Украине или миссию «гуманитарного характера из-за смерти или болезни родственников».

Поскольку под термин «гуманитарная поездка» может попасть что угодно, за судьбу российских оппозиционеров, которые регулярно ездят в Киев на «конгрессы интеллигенции» с рассказами о «притеснениях», можно не волноваться.

А как быть простым россиянам?

Если вы действительно едете из-за болезни или смерти родственников, то как минимум нужны оригиналы документов, подтверждающих родство и медицинские проблемы. И можно предположить, что на Украине очень быстро расплодятся конторы, за малую мзду способные подготовить вполне достоверное «заключение о болезни»... Впрочем, мы ни на что такое не намекаем, увольте.

В любом случае окончательное решение будет на совести украинских погранцов, которые наверняка проведут с вами «глубинное интервью» на пару часов. Зададут вопросы: «Чем занимаетесь? В Крыму были?»

Стоит заблаговременно удалить с телефона и из соцсетей фото с летнего отдыха в российском Крыму: все это могут прямо на месте пробить. О Крыме вообще лучше помалкивать: по новым киевским законам направляться туда можно только через «официальные украинские КПП» на Перекопе, въезд через Крымский мост или Симферопольский аэропорт считается уголовным преступлением с тюремным сроком...

Денежный вопрос

Украинские погранцы любят деньги. В смысле - могут не пустить в страну без оригинала нотариально заверенного приглашения от знакомого украинца и «подтверждения финансовой состоятельности» из расчета не менее 1000 гривен в день. Причем даже если вы едете лишь на сутки, взять денег нужно, как на неделю: семь тысяч, иначе развернут.

Самый тонкий момент - не светить рублями.

- По моим данным, еще до «мужского запрета» украинские таможенники ввели негласное табу на ввоз «валюты страны-агрессора» (это они так называют Россию), - рассказывает политолог Владимир Рогов. - Если при досмотре на границе у вас найдут наличные рубли, то или просто не пустят, или предложат поделиться. Выход - держать деньги на карточке, ни в коем случае не отдавать ее в руки таможенникам якобы для проверки и уж, конечно, не говорить ПИН-код.

То же с наличными гривнами: могут объявить фальшивыми и часть отобрать. Поэтому лучше всего перед границей взять в банкомате чек - выписку с карты и показать вместе с банковской выпиской о состоянии счета. Сотни тысяч на нем, конечно, отображать не надо - могут счесть слишком богатым и начать «разработку».

Не брать таблетки

- Ехала на поезде к родственникам в Киев, а у меня проблемы с давлением, с собой были лекарства. Таможенник на досмотре их увидел, закричал: «Ввозить эти вещества запрещено, вас ждет тюрьма», - рассказывает моя знакомая тетя Света. - Сейчас-то понимаю, блефовал он, да ведь я списков этих «запрещенных на Украине лекарств» наизусть не помню. Испугалась, конечно. В итоге решили вопрос за 2000 гривен.

- Основное внимание украинские погранцы с 2014-го обращали на переход Харьков - Белгород и Конотоп (трасса Москва - Киев), поскольку те находятся рядом с юго-восточными областями, где в любой момент может образоваться еще пара-тройка народных республик, - объясняет блогер и путешественник Сергей Сигачев. - А вот на западе, на погранпереходах с Польшей, Румынией, Словакией или Венгрией, «жестят» меньше. Но въезд с таким крюком очень накладен.

В общем, женщинам, а также мужчинам пенсионного возраста въезжать в незалежную (со всем набором документов, конечно) пока можно.

Надо понимать: со всеми поисками «врагов народа» и «военными положениями» на Украине вас в любой момент могут задержать на границе или внутри страны. И на подобный (не дай бог) случай вам нужно заранее иметь контакты украинского адвоката, который будет готов помогать гражданину «страны-агрессора». И сможет составлять письменные запросы по-украински - по новым законам ходатайство на «нетитульном языке» любой орган власти имеет полное право завернуть.

А если вы все-таки мужчина военнообязанного возраста? Можно, конечно, сфабриковать «подтверждение гуманитарного характера поездки». Но лучше свернуть все дела на Украине и не ездить, пока власть там не сменится. Что может произойти раньше, чем многие думают.

КСТАТИ

Депутат Верховной рады Андрей Тетерук предложил не пускать в страну не только российских мужчин, но и женщин трудоспособного возраста: тоже, мол, «шпионить могут». Пока это лишь идея одного парламентского крикуна. Но многие антироссийские шаги киевских властей начинались с таких же вбросов. Сейчас, по данным источников «КП», украинская погранслужба получила неформальную рекомендацию драконить на границе абсолютно всех россиян, невзирая на пол и возраст. И для профилактики разворачивать каждого третьего, даже если документы в порядке. Так что, возможно, скоро доступ россиян на Украину еще сильнее ограничат. Хотя куда уж хуже...