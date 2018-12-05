2018-12-05T16:22:30+03:00
Политика

Украинский танцор Сергей Полунин признался, что мечтал о российском паспорте

"По национальности я, наверное, русский", - заявил известный во всем мире артист балета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Артист балета Сергей Полунин. Фото: Михаил Джапаридзе ТАССАртист балета Сергей Полунин. Фото: Михаил Джапаридзе ТАСС
Изменить размер текста:

Звезда мирового балета, украинский артист Сергей Полунин признался, что всегда мечтал о российском гражданстве, однако его получению мешали различные обстоятельства.

"Я родился в Украине, но по национальности я, наверное, русский. Я всегда хотел иметь российский паспорт, но что-то все время происходило – и никогда не получалось", — рассказал молодой человек.

"Плохой парень из балета" получил российское гражданство.Уроженец Украины, танцор с мировым именем – Сергей Полунин, снова на волне скандала. На этот раз из-за российского паспорта

Сайт kp.ru писал о том, что ранее танцовщик набил себе на груди портрет нашего президента Владимира Путина, которого он очень уважает, а через несколько дней опубликовал на странице в социальных сетях фотографию долгожданного паспорта РФ.

По словам Сергея, сейчас он планирует начать снимать квартиру в Москве, чтобы иметь возможность проводить там больше времени. Пока же артист балета живет в разъездах, и не бывает на одном месте дольше трех дней, передает РИА Новости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В НАТО назвали несвоевременными планы Косово по созданию армии
США хотят ввести пошлину за подачу заявления о предоставлении убежища
Польша стала обладательницей экологической антипремии "Ископаемое дня"
Минюст США предъявил обвинения четырем фигурантам «панамского досье»
Более 30 детей получили ожоги от ультрафиолетовой лампы в Китае
Главы МИД стран НАТО призвали талибов* к мирным переговорам
Кокорин-младший написал заявление на водителя телеведущей «Первого канала»
В Турции в результате ДТП с автобусом один человек погиб и 36 пострадали
Новым президентом Швейцарии стал Уэли Маурер
Умер мультипликатор Юрий Гриневич - создатель «Маски-шоу» и «Каламбура»
Путин исполнит мечты пяти тяжело больных детей
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года по версии Forbes: в лидерах оказались U2
Правительство ввело в ПДД понятие «Велосипедная полоса»
Австрия выразила заинтересованность в "Северном потоке - 2"
В испанском регионе Андалусия прошли массовые акции протеста против ультраправой партии VOX
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Владимир Путин дал старт запуску газопровода Ухта - Торжок-2