Украинский танцор Сергей Полунин признался, что мечтал о российском паспорте

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-05T16:22:30+03:00

"По национальности я, наверное, русский", - заявил известный во всем мире артист балета

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Звезда мирового балета, украинский артист Сергей Полунин признался, что всегда мечтал о российском гражданстве, однако его получению мешали различные обстоятельства.

"Я родился в Украине, но по национальности я, наверное, русский. Я всегда хотел иметь российский паспорт, но что-то все время происходило – и никогда не получалось", — рассказал молодой человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/680263" frameborder="0"></iframe> "Плохой парень из балета" получил российское гражданство.Уроженец Украины, танцор с мировым именем – Сергей Полунин, снова на волне скандала. На этот раз из-за российского паспорта

Сайт kp.ru писал о том, что ранее танцовщик набил себе на груди портрет нашего президента Владимира Путина, которого он очень уважает, а через несколько дней опубликовал на странице в социальных сетях фотографию долгожданного паспорта РФ.

По словам Сергея, сейчас он планирует начать снимать квартиру в Москве, чтобы иметь возможность проводить там больше времени. Пока же артист балета живет в разъездах, и не бывает на одном месте дольше трех дней, передает РИА Новости.