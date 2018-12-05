Украинский танцор Сергей Полунин признался, что мечтал о российском паспорте
Звезда мирового балета, украинский артист Сергей Полунин признался, что всегда мечтал о российском гражданстве, однако его получению мешали различные обстоятельства.
"Я родился в Украине, но по национальности я, наверное, русский. Я всегда хотел иметь российский паспорт, но что-то все время происходило – и никогда не получалось", — рассказал молодой человек.
"Плохой парень из балета" получил российское гражданство.Уроженец Украины, танцор с мировым именем – Сергей Полунин, снова на волне скандала. На этот раз из-за российского паспорта
Сайт kp.ru писал о том, что ранее танцовщик набил себе на груди портрет нашего президента Владимира Путина, которого он очень уважает, а через несколько дней опубликовал на странице в социальных сетях фотографию долгожданного паспорта РФ.
По словам Сергея, сейчас он планирует начать снимать квартиру в Москве, чтобы иметь возможность проводить там больше времени. Пока же артист балета живет в разъездах, и не бывает на одном месте дольше трех дней, передает РИА Новости.