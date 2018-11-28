2018-11-28T15:51:07+03:00
Общество

Звезда мирового балета Сергей Полунин сделал татуировку с Путиным

Артиста, родившегося в Херсоне, осудили на родине за поддержку России
Кира БУЛЫЧЕВА
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Танцор Сергей Полунин сделал татуировку портрета российского президента себе на груди.Танцор Сергей Полунин сделал татуировку портрета российского президента себе на груди.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сергей Полунин - действительно мировая звезда балета. Премьера в Королевском театре Лондона (Ковент-Гарден) в свои 19 лет - невероятное достижение! А съемки в потрясающей красоты «Восточном экспрессе» с Джонни Деппом, Пенелопой Крус и Дауни Денч?

Предложение от Райфа Файнса сыграть роль Нуриева, любовь подростков после съемок в клипе Houzer на песню Take me to church, автобиографический фильм «Танцовщик», фактурная внешность, татуировки - это все о нем. А вот о рисунках на теле хочется поговорить отдельно. Полунин правда выглядит очень фактурно - на жилистом теле то тут то там разбросаны важные для него изображения. На запястье левой руки в свое время красовался украинский трезубец, на правой - «наш» двуглавый орел. Теперь появилась и другая татуировка, связанная с Россией, и какая!

20-го ноября Полунин праздновал свой 29-й день рождения. По этому поводу в его Инстгаграме появилось новое фото, на котором мы как раз и увидели новое тату - лицо лидера России на груди.

"Спасибо Владимиру и всем людям кто выбрал добро. Мое вам уважение. Не легко быть сильным и двигаться к свету. Любовь это свет и оно самое великое!" - подписал фотографию танцовщик.

Конечно же, украинские СМИ тут же осудили Полунина за поддержку России. Начали даже поступать угрозы.

Но через несколько дней Сергей опубликовал еще фото с подписью на русском и английском: - «Добро должно быть такое же Агрессивное как и зло!!! Моя любовь и поддержка России. Любовь победит всё». Это случилось в день российско-украинского конфликта в Керченском проливе, когда украинские моряки вторглись в наши территориальные воды, получив отпор от пограничников. После этого на Украине было введено военное положение.

До этого в одном из постов звезда балета рассказывала, почему так поддерживает президента России:

- По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это не правильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребёнком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы изменим этот мир к лучшему!

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