Министр культуры Черногории попал в Турции в ДТП

СЕГОДНЯ 01:24 2018-12-06T01:24:58+03:00

Министра культуры Черногории после ДТП в Турции доставили в больницу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Богданович и его охрана не пострадали

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В турецком Стамбуле 5 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины министра культуры Черногории Александра Богдановича. Чиновник остался цел и невридим.

Как сообщает телеканал CNN Turk, в автомобиль, на котором передвигался министр, врезалась машина, в которой ехала его же охрана. Никто из сотрудников Богдановича тоже не пострадал, но всех их вместе с главой Минкульта из предосторожности доставили в больницу для медицинского осмотра.

Ранее сайт "КП" писал, что утром среды в турецкой провинции Измир служебный автобус столкнулся с автомобилем, выезжавшим на трассу со второстепенной дороги, после чего он ударился о бетонное ограждение и перевернулся.

Авария произошла в районе Бергама. Автобус вез рабочих одной из фабрик по шоссе Бергам - Алиаг. Погиб один человек, 36 получили ранения, пострадавших доставили в ближайшие больницы.