2018-12-05T16:16:24+03:00
В мире

В Турции в результате ДТП с автобусом один человек погиб и 36 пострадали

Автобус ударился о бетонное основание и перевернулся
Сакина НУРИЕВА
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В Турции в результате ДТП с автобусом один человек погиб и 36 пострадали.В Турции в результате ДТП с автобусом один человек погиб и 36 пострадали.Фото: скриншот видео
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Утром пятого декабря в Турецкой провинции Измир в результате жуткого ДТП погиб один человек, 36 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Takvim.

Служебный автобус столкнулся с автомобилем, выезжавшим на трассу со второстепенной дороги, после чего он ударился о бетонное ограждение и перевернулся. Погиб один человек, 36 получили ранения, пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Авария произошла в районе Бергама. Автобус вез рабочих одной из фабрик по шоссе Бергам - Алиаг.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в парижском округе пострадали 14 человек в результате ДТП с автобусом. Среди пострадавших большинство оказались дети.

4 декабря в ДТП с пассажирским автобусом в городе Вичуге в Ивановской области погиб водитель и пострадало 16 человек, они получили травмы различной степени тяжести.

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