В Турции в результате ДТП с автобусом один человек погиб и 36 пострадали
Утром пятого декабря в Турецкой провинции Измир в результате жуткого ДТП погиб один человек, 36 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Takvim.
Служебный автобус столкнулся с автомобилем, выезжавшим на трассу со второстепенной дороги, после чего он ударился о бетонное ограждение и перевернулся. Погиб один человек, 36 получили ранения, пострадавших доставили в ближайшие больницы.
Авария произошла в районе Бергама. Автобус вез рабочих одной из фабрик по шоссе Бергам - Алиаг.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в парижском округе пострадали 14 человек в результате ДТП с автобусом. Среди пострадавших большинство оказались дети.
4 декабря в ДТП с пассажирским автобусом в городе Вичуге в Ивановской области погиб водитель и пострадало 16 человек, они получили травмы различной степени тяжести.