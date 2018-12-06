2018-12-06T17:45:09+03:00
Общество

Московский суд приговорил двух сторонников ИГ* к 18 годам тюрьмы

Члены организации незаконно приобретали оружие и взрывчатку
Сакина НУРИЕВА
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Московский суд приговорил двух сторонников ИГ* к 17 и 18 годам тюрьмы.Московский суд приговорил двух сторонников ИГ* к 17 и 18 годам тюрьмы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Московский окружной военный суд приговорил двоих членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к 17 и 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Махсудова признали виновными в организации деятельности группировки ИГ, незаконном приобретении оружия и взрывчатки.

По данным следствия, приговоренные намеревались совершить серию терактов в людных местах в Московском регионе, прибегнув к начиненным гвоздями бомбам.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Московский суд приговорил к четырем годам лишения свободы члена ИГ* за пропаганду в «ВКонтакте».

26 ноября за пропаганду терроризма в WhatsApp вербовщик по имени Атабек Рустамов получил семь лет тюрьмы в Санкт-Петербурге. Преступника задержали после теракта в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года.

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