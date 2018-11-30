2018-11-30T14:45:59+03:00
Общество

Московский суд осудил члена ИГ* на четыре года за пропаганду в «ВКонтакте»

Преступник испытывал неприязнь к людям других религий и «впавшим в неверие» мусульманам
Сакина НУРИЕВА
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Московский суд осудил члена ИГ* на четыре года за пропаганду в «ВКонтакте».Московский суд осудил члена ИГ* на четыре года за пропаганду в «ВКонтакте».Фото: "КП" Архив
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Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил члена запрещенной организации «Исламское государство»* уроженца Грозного Ахмеда Эльсанукаева, который призывал к терроризму через социальную сеть «ВКонтакте», к четырем годам колонии строгого режима.

Известно, что он уже был ранее судим. В марте 2017 года суд Грозного отправил его на три года в колонию строгого режима за попытку вступить в ряды ИГ.

Из-за не отбытого приговора ему и назначили в этот раз четыре года заключения, о чем ранее попросил прокурор. Эльсанукаеву впредь запрещено занимать официальные должности, связанные с администрированием сайтов.

Подсудимый полностью признал себя виновным.

По данным следствия, уроженец Грозного уехал из Карелии весной 2015 года в подготовительный лагерь ИГ* на границе Турции и Сирии, где прошел специальное обучение. Там он зарегистрировал группу в социальной сети «ВКонтакте», посредством которой призывал «к осуществлению террористической и экстремистской деятельности» и вербовал исламистов.

Спустя год он вернулся в Россию и которое время скрывался в Чечне, пока его не задержали местные власти. В настоящее время 30-летний обвиняемый содержится в СИЗО в Москве.

Прокурор рассказал, что Эльсанукаев разделял идеологию ИГИЛ*, положительно относился к насилию, испытывал неприязнь к людям других религий, а также к мусульманам, которые, по его мнению, впали в неверие.

*Запрещенная в России террористическая группировка.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге вербовщик получил семь лет тюрьмы за пропаганду терроризма в WhatsApp.

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