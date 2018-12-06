В Лондоне два редких автомобильных номера ушли с молотка за $380 тыс.
Два эксклюзивных автомобильных номерных знака - "SW1", соответствующие почтовому индексу центрального района Лондона, где находится здание парламента Великобритании и Букингемский дворец, и его вариация "1SW" продали аукционе Coys за £300 тыс. (более $380 тыс.). Об этом сообщила газета Daily Express.
В торговом доме такую стоимость экспоната объясняют "огромным интересом коллекционеров к району Лондона, где вершится современная история Соединенного Королевства, связанная с Brexit".
Отметим, что правительство Великобритании согласовало все условия выхода из ЕС с Брюсселем. Проект утвержденной сделки Лондона с Евросоюзом должен быть одобрен 11 декабря Вестминстером.
Daily Express сообщает, что автовладельцы, коллекционеры и инвесторы также присмотрелись к выставленной на торги табличке "1 IOU" (в переводе - "я твой должник"). Ее продали за £20,7 тыс. ($26,3 тыс.).
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Нью-Йорке голубой бриллиант ушел с молотка на аукционе за $18,3 млн.