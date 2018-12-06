СЕГОДНЯ 17:53 2018-12-06T17:53:21+03:00

В Лондоне два редких автомобильных номера ушли с молотка за $380 тыс. Фото: REUTERS

Коллекционеры проявляют интерес к району британской столицы, где творится история с Brexit

Изменить размер текста: A A

Два эксклюзивных автомобильных номерных знака - "SW1", соответствующие почтовому индексу центрального района Лондона, где находится здание парламента Великобритании и Букингемский дворец, и его вариация "1SW" продали аукционе Coys за £300 тыс. (более $380 тыс.). Об этом сообщила газета Daily Express.

В торговом доме такую стоимость экспоната объясняют "огромным интересом коллекционеров к району Лондона, где вершится современная история Соединенного Королевства, связанная с Brexit".

Отметим, что правительство Великобритании согласовало все условия выхода из ЕС с Брюсселем. Проект утвержденной сделки Лондона с Евросоюзом должен быть одобрен 11 декабря Вестминстером.

Daily Express сообщает, что автовладельцы, коллекционеры и инвесторы также присмотрелись к выставленной на торги табличке "1 IOU" (в переводе - "я твой должник"). Ее продали за £20,7 тыс. ($26,3 тыс.).

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Нью-Йорке голубой бриллиант ушел с молотка на аукционе за $18,3 млн.