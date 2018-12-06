2018-12-06T18:43:25+03:00
Политика

США провели над Украиной внеплановый полет

Пентагон заявил, что решил продемонстрировать поддержку стране
Алена Басавина
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США провели внеплановые полеты над УкраинойСША провели внеплановые полеты над УкраинойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты провели внеплановый полет над Украиной в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщается в заявлении Пентагона.

«Сегодня США и союзники провели внеплановый полет в рамках Договора по открытому небу. Выбор времени этого полета направлен на то, чтобы подтвердить приверженность США Украине и другим государствам-партнерам», - указано в сообщении.

Американское ведомство утверждает, что нападение на украинские корабли со стороны России — это акт опасной эскалации, представляющий угрозу деятельности. Соединенные Штаты якобы стремятся к улучшению отношений с Россией, но это невозможно при таких дестабилизирующих действиях.

Напомним, что речь идет об инциденте в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля Военно-морских сил Украины совершили провокацию и нарушили порядок прохождения через государственную границу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ЕС и НАТО призвали страны к деэскалации ситуации, а Украина ввела военное положение в нескольких областях.

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