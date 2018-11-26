Украинских моряков будут судить за нарушение границы

1. Зачем корабли ВМС Украины шли в Азовское море и что они нарушили?

Самое интересное, что в отличие от перехода двухмесячной давности, когда Украина заранее оповестила, что два судна перебазируются в Бердянск, в нынешнем случае никто вообще не объявлял о цели похода. Экипажи кораблей не могли не понимать, что через Керченский пролив просто так их никто не пропустит. Существует определенная процедура, которая действует одинаково как для гражданских судов, так и для военных. Как сообщили в ФСБ, «действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта». Иными словами, помимо необходимого «пропуска» есть еще и очередь. И никаких прерогатив у военных кораблей в этой очереди нет. Уведомление посылается российской стороне за двое суток до предполагаемого прохода. И до минувшего воскресенья и военные и гражданские корабли Украины соблюдали эту процедуру. В этот раз никаких заявок подано не было. Более того, украинские корабли грубо нарушали российскую границу, устраивая карусель в наших территориальных водах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

2. Почему был перекрыт Керченский пролив?

В первую очередь - чтобы избежать инцидентов под мостом. В случае попытки прорыва «без очереди» украинские корабли могли создать опасную ситуацию для судоходства, результатом которой могла бы стать авария или повреждение самого моста.

В конце концов, никто не знал о планах украинцев. Ведь можно было допускать вероятность того, что их катера сверху до низу набиты взрывчаткой. И их цель - диверсия под мостом.

Cхема происшествия с кораблями украинских ВМС в Черном море.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

3. Почему пограничники пошли на таран?

Украинский буксир не реагировал на законные требования российских пограничников. Однако при этом вооружения на его борту визуально видно не было. В принципе Россия все равно имела полное право применять оружие, как это делается, к примеру, на Дальнем Востоке во время задержания браконьеров, не желающих сдаваться. Но, учитывая наши непростые межгосударственные отношения, береговая охрана до последнего пыталась избежать сценария со стрельбой. Поэтому, чтобы сбить буксир (а вместе с ним и всю группу) с курса, совершила таран. Известно, что после этого буксир потерял ход. На тот момент задача была выполнена.

4. Почему все-таки было применено оружие?

Несмотря на все предупреждения российских пограничников, украинские катера продолжали опасные маневры в наших территориальных водах. На запросы по рации не отвечали, ведя себя на море по-хамски. Было принято решение задержать нарушителей. Очевидно, на борту российских кораблей был отряд спецназа. Сначала был открыт огонь из 30-мм орудия по ходовой части катеров - стрелять по людям ни у кого в планы не входило. После того, как суда потеряли ход, к ним приблизились российские катера с десантом. При задержании, один из моряков для проформы изобразил сопротивление, которое было быстро подавлено. Сопротивляться с применением крупнокалиберных пулеметов, которые стояли у них на вооружении, украинские моряки не решились.

Украинский буксир не реагировал на законные требования российских пограничников. ФОТО Пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым

5. Зачем летали самолеты?

Чтобы остудить горячие головы. В середине дня два катера из Бердянска на полных парах выдвинулись по Азову к Керченскому проливу - спасать своих побратимов по ту сторону Крымского моста. Конечно, попасть в Черное море они бы не смогли. Но на всякий случай Россия подняла в воздух сначала вертолеты Ка-52, которые прошли на боевом курсе над «спасателями». А затем и штурмовики «Су-25, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений не допустить провокации у моста. На моряков из Бердянска это произвело впечатление. После задержания катеров в Черном море, они предпочли ретироваться в пункт постоянной дислокации.

Штурмовики Су-25 над Крымским мостом.Фото: REUTERS

6. Где сейчас украинские моряки и что с ними будет дальше?

Все задержанные катера доставлены в керченский порт и стоят на приколе на стоянке Погранслужбы ФСБ. Экипаж задержан, находится в Керчи под охраной российского спецназа. Трое украинских моряков доставлены в местную больницу - они получили незначительные ранения мелкими осколками обшивки катера, которые отлетали во время стрельбы по его ходовой части.

По факту нарушения границы было возбуждено уголовное дело, максимальный срок наказания - до шести лет. Поэтому дальше судьбу экипажа будет решать суд. Если, конечно, не будет достигнуто политических договоренностей между Киевом и Москвой. Однако следователи восстановят всю картину - задержанным морякам придется рассказать, кто им отдавал приказ и каковы изначально были планы этой «корабельной группы». Катера нарушителей, по морскому международному праву подлежат конфискации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679392" frameborder="0"></iframe> Задержанные украинские суда.

7. Какова была реакция Украины?

Очень оперативная и организованная. Такое ощущение, что все заявления - от МИДа до ВМС Украины - были подготовлены заранее и в нужный момент разосланы адресатам: от ЕС до НАТО. Порошенко тут же созвал ночной Совет нацбезопасности, на котором объявил о введении военного положения. На момент подписания номера Верховная Рада этот указ еще не ратифицировала.

Задержанные катера были доставлены в керченский порт.Фото: REUTERS

8. Чем ответила Россия?

Россия запросила срочный созыв Совета безопасности ООН по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности». Пока он еще не начался.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происшествие «заранее спланированной и организованной с применением агрессивных действий провокацией».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что планы введения военного положения «попахивают электоральными интригами, а решать какие-то электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно».

9. Надо ли закрывать пролив для украинских кораблей?

Только в случае невыполнения ими соответствующих процедур уведомления. Закрыть же для Украины Керченский пролив значит грубо нарушить договор о его совместном пользовании Азовского моря, являющегося внутренним морем двух стран. Сделать его международным - мечта Порошенко. Тогда в Бердянск и Мариуполь можно смело приглашать корабли НАТО, которые сегодня могут зайти только по согласованию обеих сторон. Россия, разумеется, такое согласие вряд ли даст.

10. Может ли НАТО чем-то помочь Украине?

Вряд ли натовские эскадры стремглав бросятся в Черное море сопровождать украинские ржавые баржу из Одессы в Бердянск. Однако И США и Великобритания стараются нарастить морскую мощь Украины. Первые продают ей подержанные, а то и вовсе списанные эсминцы, вторые давно обещают увеличить свое военное присутствие как на море, так и в качестве инструкторов.

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