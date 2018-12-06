2018-12-06T19:02:10+03:00
Политика

Эксперт рассказал, чем грозит России американская база у польско-литовской границы

В любом случае у РФ будет ответ на любые действия "соседей"
Ася РОМАНЧУК
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В городе Ожиш Вашингтон и Варшава планируют развернуть район стратегической противоракетной обороныВ городе Ожиш Вашингтон и Варшава планируют развернуть район стратегической противоракетной обороныФото: REUTERS
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Недалеко от Калининграда у польско-литовской границы появится американская военная база. В городе Ожиш Вашингтон и Варшава планируют развернуть район стратегической противоракетной обороны. На базе так же появится крупный военный аэропорта, уверен президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Если предположения подтвердятся, что стоит ждать переброску в регион большого количества американского военного контингента.

- Может быть развернуто соединение двойного базирования дивизионного масштаба, включая передовой эшелон войск США с системой материально-технического обеспечения, со складами оружия, боеприпасов, боевой техники и личным составом, - комментирует ФАН Сивков.

Такое соседство с российским регионом может создать реальную угрозу безопасности страны, уверен эксперты. Особенно если целью «соседей» окажется калининградский регион.

- Но у России есть свои способы защиты. Можно нарастить группировку войск и создать постоянно действующую коалиционную группировку России и Белоруссии у границ с Польшей. Должны быть развернуты артиллерия и системы ПРО, чтобы противник знал о возможном жестком ответе, — полагает специалист.

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