2018-12-06T20:16:53+03:00
Политика

Лавров обсудил с Могерини пути сохранения ДРСМД

Дипломаты пришли в выводу, что соглашение представляет общий интерес для России и Евросоюза
Алена Басавина
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Лавров встретился с Могерини в Милане Фото: МИД РоссииЛавров встретился с Могерини в Милане Фото: МИД России
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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Верховный представитель подчеркнула, что договор является ключевым элементом европейской безопасности и что в интересах всех сторон его полное выполнение», - приводит ТАСС слова Могерини.

По словам верховного представителя, договор является ключевым элементом европейской безопасности.

Известно, что в ходе встречи на полях СМИД ОБСЕ в Милане дипломаты также обсудили провокационные действия Украины в Керченском проливе, положение дел в Сирии и вокруг ядерной сделки с Ираном.

Напомним, что 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД. Причиной такого решения он назвал нарушения условия договора со стороны России. В МИД России все обвинения опровергли, поскольку Москва неукоснительно соблюдает соглашение.

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