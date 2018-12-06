2018-12-07T00:04:41+03:00
Общество

Посольство РФ в США выясняет причины смерти россиянина во Флориде

Задержанный за просроченную визу гражданин России умер в больнице от остановки сердца
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Здание посольства России в ВашингтонеЗдание посольства России в ВашингтонеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Российское посольство в США выясняет обстоятельства и причины смерти гражданина РФ Германа Волкова, который скончался в больнице города Джексонвилл штата Флорида.

В дипмиссии отметили, что посольство уточняет, действительно ли Волков был гражданином России, а также причины, которые привели к его кончине, после пребывания в заключении в американской тюрьме. Кроме того, дипломаты разыскивают контакты родственников мужчины, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, о смерти россиянина в больнице Флориды от остановки сердца сообщили 3 декабря Иммиграционная и таможенная полиция США. Отмечалось, что врачи пытались реанимировать мужчину, но им это не удалось.

Волков был арестован в США июне 2017 года за то, что находился на территории страны после истечения срока визы. С того момента 56-летний Волков находился под стражей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД РФ: США стремятся уничтожить контроль над оружием в космосе
США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729
Украинцам стали чаще отказывать в выдаче виз в Канаду
В Норвегии в полицейском участке нашли взрывное устройство
Посол США: Вашингтон не считает Москву надежным партнером по ДРСМД
Эйфелеву башню закроют на сутки из-за акции «желтых жилетов»
Новичок Google совершил ошибку, которая обошлась в $10 млн
Названы номинанты на «Золотой глобус» в 2019 году
Мадуро заявил о подписании многомиллиардных контрактов с Россией
Трамп пожаловался на низкий рейтинг своей популярности
Блогера «Давидыча» отпустили на свободу
Власти Франции опасаются государственного переворота
Лавров обсудил с Могерини пути сохранения ДРСМД
Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестер Сити»
Эксперт рассказал, чем грозит России американская база у польско-литовской границы