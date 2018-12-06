Посольство РФ в США выясняет причины смерти россиянина во Флориде

6 Дек. 23:11 2018-12-07T00:04:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Российское посольство в США выясняет обстоятельства и причины смерти гражданина РФ Германа Волкова, который скончался в больнице города Джексонвилл штата Флорида.

В дипмиссии отметили, что посольство уточняет, действительно ли Волков был гражданином России, а также причины, которые привели к его кончине, после пребывания в заключении в американской тюрьме. Кроме того, дипломаты разыскивают контакты родственников мужчины, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, о смерти россиянина в больнице Флориды от остановки сердца сообщили 3 декабря Иммиграционная и таможенная полиция США. Отмечалось, что врачи пытались реанимировать мужчину, но им это не удалось.

Волков был арестован в США июне 2017 года за то, что находился на территории страны после истечения срока визы. С того момента 56-летний Волков находился под стражей.