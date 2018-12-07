Трамп уверен, что США и Китай заключат торговую сделку за 90 дней

СЕГОДНЯ 07:38 2018-12-07T07:53:32+03:00

Ранее с такой же позицией выступили в Пекине

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Китай и Соединенные Штаты смогут заключать торговое соглашение в течение ближайших 90 дней. Уверенность в этом выразил американский лидер Дональд Трамп, комментируя недавнее заявление Пекина.

"Команды обеих сторон в настоящее время благополучно ведут переговоры и конструктивно взаимодействуют. Мы полностью уверены в том, что соглашение может быть заключено в течение следующих 90 дней", - цитирует Трамп заявление китайских властей у себя на странице в Twitter.

Он тут же добавляет, что полностью солидарен с такой позицией Токио.

"Я согласен", - написал глава США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вести переговоры по соглашению с Китаем с американской стороны будут торговый представитель Соединенных Штатов Роберт Лайтхазер, министр финансов Стив Мнучин, глава министерства торговли Уилбур Росс, советник президента по экономике Ларри Кудлоу и консультант Питер Наварро.

При этом Трамп заранее заявил, что если стороны не смогут договорится, он заставит Пекин "заплатить за эту вольность".