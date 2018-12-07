В Алеппо завершены работы по модернизации водоочистной станции

СЕГОДНЯ 07:45 2018-12-07T08:06:08+03:00

До начала военных действий данная система была одной из самых современных в регионе

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В сирийском городе Алеппо завершены работы по модернизации водоочистной станции, которая обеспечивает пресной водой всех местных жителей. Об этом рассказал начальник учреждения Кефах Лабабиди.

Стоит отметить, что до начала военных действий данная система водоочистки считалась одной из самых современных в регионе.

"Боевики, которые хозяйничали здесь несколько лет, разрушили инфраструктуру. За последний год мы практически заново отстроили несколько важных зданий водоочистной станции в Алеппо и завершили модернизацию", - сообщил Лабабиди.

Начальник цеха станции Мухаммед Лаказ также уточнил, что в ходе работ были заменены пять насосов, которые качают воду в центр города. Между тем, система снабжает питьевой водой из реки Ефрат весь Алеппо - это около 450 тысяч кубометров жидкости ежедневно, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что к настоящему моменту в освобожденных от террористов районах Алеппо также восстановили около 130 школ. Всего же в провинции функционируют более 1,3 тысячи образовательных учреждений.