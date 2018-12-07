Гендиректором «Главкосмоса» стал Дмитрий Лоскутов
Генеральным директором "Главкосмоса" (дочернее предприятие государственной корпорации Роскосмос) стал Дмитрий Лоскутов. Решение о назначении было принято членами Совета директоров в минувший четверг.
"6 декабря 2018 года на должность генерального директора компании избран Лоскутов Дмитрий Владимирович", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.
Известно, что Лоскутов окончил Чувашский государственный университет по специальности "Юриспруденция" и до 2004 года работал в министерстве юстиции. После он несколько лет провел в Департаменте по вопросам безопасности и разоружения министерства иностранных дел, где занимался установлением международного военно-технического сотрудничества.
С 2006 по 2012 год работал в постоянном представительстве нашей страны при НАТО, а потом еще шесть лет был помощником заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина - отвечал за международные контакты, С 2018 года числится на посту директора Департамента международного сотрудничества "Роскосмоса".
Сайт kp.ru писал о том, что предыдущий гендиректор "Главкосмоса" Денис Лысков оставил должность после устроенной в компании проверки. Он ушел в отставку по собственному желанию.