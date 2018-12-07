2018-12-07T10:54:14+03:00
Политика

Гендиректором «Главкосмоса» стал Дмитрий Лоскутов

Такое решение было принято Советом директоров компании в четверг, 6 декабря
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На должность генерального директора "Главкосмоса" избран Лоскутов Дмитрий Владимирович. Фото: glavkosmos.comНа должность генерального директора "Главкосмоса" избран Лоскутов Дмитрий Владимирович. Фото: glavkosmos.com
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Генеральным директором "Главкосмоса" (дочернее предприятие государственной корпорации Роскосмос) стал Дмитрий Лоскутов. Решение о назначении было принято членами Совета директоров в минувший четверг.

"6 декабря 2018 года на должность генерального директора компании избран Лоскутов Дмитрий Владимирович", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

Известно, что Лоскутов окончил Чувашский государственный университет по специальности "Юриспруденция" и до 2004 года работал в министерстве юстиции. После он несколько лет провел в Департаменте по вопросам безопасности и разоружения министерства иностранных дел, где занимался установлением международного военно-технического сотрудничества.

С 2006 по 2012 год работал в постоянном представительстве нашей страны при НАТО, а потом еще шесть лет был помощником заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина - отвечал за международные контакты, С 2018 года числится на посту директора Департамента международного сотрудничества "Роскосмоса".

Сайт kp.ru писал о том, что предыдущий гендиректор "Главкосмоса" Денис Лысков оставил должность после устроенной в компании проверки. Он ушел в отставку по собственному желанию.

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