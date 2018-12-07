США продаст Южной Корее зенитные ракеты для ВМС на $300 млн

СЕГОДНЯ 11:17 2018-12-07T11:40:30+03:00

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Южная Корея закупит новую партию американских зенитных ракет SM-2 класса для снабжения трех новых эсминцев с системами противовоздушной обороны Aegis. Об этом заявило Управление по закупкам вооружений и военной техники министерства обороны страны.

Ракеты SM-2 дополнительно приобретят в США для конструирования боевых кораблей класса KDX-III Batch-II. Их стоимость составит 340 млрд вон ($304 млн).

Помимо этого, Управление одобрило также производство реактивных снарядов для систем залпового огня "Чхунму" калибра 230-мм, которыми будет заниматься корпорация Hanwha.

Напомним, в ноябре текущего года США и Южная Корея после полугодового перерыва возобновили проведение совместных военных учений морской пехоты KMEP (The Korea Marine Exercise Program).