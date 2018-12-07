Серена Уильямс сделала замечание беременной Меган Маркл

СЕГОДНЯ 12:09 2018-12-07T12:09:13+03:00

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Беременная Меган Маркл услышала критику в свой адрес из уст знаменитой теннисистки Серены Уильям. Спортсменка посоветовала герцогине проявлять больше настоящих эмоций.

Супруга принца Гарри, которая сейчас находится в интересном положении, всегда появляется на публике с улыбкой на лице. Это удивительно, стойкость ее характера вызывает зависть. Меган нужно перестать быть со всеми такой любезной, отметила Уильямс.

— Ты такая милая, но я действительно спрашиваю — как ты? Меган, перестань быть такой милой … ты беременна, разве у тебя не должно быть гормонов? — цитирует Уильямс Daily Mail.

Теннисистка подчеркнула, что Меган Маркл постоянно слышит упреки в свой адрес, но она никогда не жалуется. В СМИ регулярно появляется информация, что королева Елизавета II то и дело недовольна внешним видом или поведением жены младшего внука. Недавно монаршая особа потребовала от Маркл сменить гардероб.

До последнего супруги жили во дворце, но недавно решились на переезд в свой дом. Там должен появиться на свет долгожданный малыш, передает Пятый канал.

Ходят слухи, что перезд связан с разладом в отношениях между Меган и супругой принца Уильяма Кейт Мидлтон.