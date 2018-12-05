Меган Маркл и Кейт Миддлтон объявили друг другу войну

Королева Елизавета II решила помирить воюющих между собой Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Повод глава семейства подобрала оптимальный — Рождество, пишет британский таблоид Mirror.

Такая идея появилась у Елизаветы II после того, как пошел слух, что семьи принца Уильяма и Гарри будут встречать Рождество раздельно. Уильям и Кейт Миддлтон вместе с тремя детьми отправятся на праздники в семейный особняк Миддлтон в Беркшире, а Гарри и Меган Маркл в это время будут вместе с королевской семьей в Сандрингеме.

Сейчас источники в Букингемском дворце утверждают, что внуки и их домочадцы встретят праздник, как полагается, вместе с королевой в Норфолке, соблюдая все традиции.

Что же до ссоры между Кейт и Меган, то это лишь сплетни, как и конфликт между Уильямом и Гарри.

- Братья близки сейчас, как никогда прежде. Они не ссорились из-за своих жен, - заверил источник.

АМЕРИКАНСКИЙ ДИКТАТОР

Правда, историй о самодурстве Меган Маркл с каждым днем становится все больше и больше. Неудивительно, что они не нашли общий язык с британской аристократкой Кейт Миддлтон, ведь причин для их конфликта было достаточно много. Вот, например, Меган Маркл славится тем, что ведет себя, как диктатор, с людьми, которые ниже ее по статусу, она отправляет запросы своим помощникам по электронной почте в пять часов утра и требует молниеносного их выполнения. И это касается не только ее личных сотрудников, но и помощников герцогини Кембриджской. Поговаривают, что Миддлтон настолько была шокирована и разозлена поведением Маркл, что ударила ее. Правда, в это верится с трудом. В отличие от Маркл Кейт хорошо воспитана и способна достойно вынести даже такое оскорбление.

Не так давно появилась еще не менее шокирующая история. Выяснилось, что перед свадьбой с принцем Гарри Меган довела до слез Кейт Миддлтон в тот момент, когда ее дочка маленькая принцесса Шарлотта примеряла праздничное платье.

Маркл не унимается даже после свадьбыФото: REUTERS

КАРМИЧЕСКАЯ ГЕРЦОГИНЯ САССЕКСКАЯ

Но американка Маркл не унимается даже после свадьбы. Однажды она повздорила с герцогиней Кембриджской, которая была вынуждена просить своего супруга принца Уильяма увезти ее из Виндзорского замка. В тот момент Кейт была беременна третьим ребенком, принцем Луи, и опасалась за свое здоровье.

Пресс-служба Букингемского дворца изо всех сил пытается опровергать эти слухи, но получается пока не очень.

Как пишут британские таблоиды, герцогиня Сассекская до безумия упряма. Чтобы о ней не говорили — члены королевской семьи, сотрудники дворца или британский истеблишмент, она просто напросто не реагирует ни на чью критику.

- Меган сильно верит в карму, поэтому она предпочитает игнорировать все осуждения в свой адрес, - говорит источник во дворце.

Меган Маркл славится тем, что ведет себя, как диктатор, с людьми, которые ниже ее по статусуФото: REUTERS

НАДЕЖДА КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ

Впрочем у Маркл был шанс стать ближе к британским подданным и монаршей семье. Ее последней надеждой была ее личная помощница, 39-летняя Мелисса Тубати. Но даже она не справилась с упрямством и хамством со стороны герцогини Сассекской.

- Тубати долгое время работала под сильным прессингом со стороны королевской семьи. В конце концов она просто не справилась с этим давлением. Меган предъявляла своей помощнице слишком много требований, чем неоднократно доводила Тубати до слез, - говорит источник в Букингемском дворце. - Помощница была очень талантливой и сыграла важную роль в организации свадьбы Маркл и принца Гарри. Ее уход — большая потеря для всей королевской семьи.

Поговаривают, что именно Тубати пыталась помочь герцогине Сассекской свыкнуться с правилами и традициями британской короны. Но давление со стороны Маркл оказалось сильнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе

Праздник члены королевской семьи встретят в Норфолке (подробности)