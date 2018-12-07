2018-12-07T12:29:53+03:00
Общество

Спутниковые операторы будут транслировать 20 бесплатных каналов

Госдума в первом чтении утвердила изменения в ФЗ «О связи»
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments3
Цифровое телевидение в России будет полноценно введено в 2019 годуЦифровое телевидение в России будет полноценно введено в 2019 годуФото: Олег АДАМОВИЧ
Изменить размер текста:

В 2019 году Россия перейдет на цифровое вещание, но из-за этого многие регионы могут остаться без телевидения вовсе. Охватить такие зоны оказалось баснословно дорого, жителям проще установить тарелки.

Жителям таких территорий будут предоставлять доступ к цифровым каналам бесплатно. Госдума в первом чтении утвердила изменения в Федеральном законе «О связи». Изменения обяжут спутниковых операторов предоставлять неограниченный доступ к 20 обязательным каналам. На 98,4% это будет обеспечиваться в России ФГУП «РТРС».

Под льготу попадут 1,6 % россиян, примерно около 1 миллиона домохозяйств.

- РТРС еще при строительстве заявила, что часть территорий охватить не получится, нужны миллиардные инвестиции. Действительно, проще было поставить тарелки. Спутниковым телевидением охвачена вся страна, но общедоступные 20 каналов смогут смотреть везде, — прокомментировал необходимость такого закона член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Нововведение все же обяжет жителей отдаленных территорий купить оборудование для подключения и внести единоразовый платеж, его размер сейчас уточняется, пишет ФАН. Малоимущим жителям помощь в приобретении оборудования должны оказать местные власти, этот вопрос тоже находится на утверждении в Госдуме.

Тверскую область первой в стране полностью перевели на цифровое телевизионное вещание. С 9 ноября федеральные каналы больше нельзя поймать через старую аналоговую антенну. Только в цифре теперь передают все - от развлекательного СТС до Первого канала.

Сайт kp.ru расскажет, как перейти на "цифру" и какое оборудование для этого потребуется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Замглавы МВД рассказал, откуда чаще всего поступают звонки о минировании
Кириенко считает глупостью запреты выступлений рэперов
Лавров рассказал, для чего Порошенко ввел военное положение на Украине
В Москве открыли памятник писателю Чингизу Айтматову
Эксперты назвали модели iPhone, которые скоро исчезнут из российских магазинов
Лавров: в странах ОБСЕ считают антироссийские санкции контрпродуктивными
ЦБ дал совет банкам на случай возможного отключения Visa и Mastercard
Адвокат Вексельберга обратился в минфин США с ходатайством об отмене санкций
Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики на период до 2025 года
В Турции 8 января начнется суд по делу об убийстве посла Карлова
Женская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФА
Путин поприветствовал участников форума «Газ России-2018»
В Москве таксист сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии
В Кремле прокомментировали арест правозащитника Льва Пономарева
"Манчестер Юнайтед" собирается уволить главного тренера Жозе Моуриньо
Кремль следит за ситуацией с отменой концертов Хаски и Элджея
В Госдуме приветствуют идею с регистрацией гаджетов
Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу до конца года