Спутниковые операторы будут транслировать 20 бесплатных каналов

СЕГОДНЯ 12:29 2018-12-07T12:29:53+03:00

Цифровое телевидение в России будет полноценно введено в 2019 году Фото: Олег АДАМОВИЧ

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В 2019 году Россия перейдет на цифровое вещание, но из-за этого многие регионы могут остаться без телевидения вовсе. Охватить такие зоны оказалось баснословно дорого, жителям проще установить тарелки.

Жителям таких территорий будут предоставлять доступ к цифровым каналам бесплатно. Госдума в первом чтении утвердила изменения в Федеральном законе «О связи». Изменения обяжут спутниковых операторов предоставлять неограниченный доступ к 20 обязательным каналам. На 98,4% это будет обеспечиваться в России ФГУП «РТРС».

Под льготу попадут 1,6 % россиян, примерно около 1 миллиона домохозяйств.

- РТРС еще при строительстве заявила, что часть территорий охватить не получится, нужны миллиардные инвестиции. Действительно, проще было поставить тарелки. Спутниковым телевидением охвачена вся страна, но общедоступные 20 каналов смогут смотреть везде, — прокомментировал необходимость такого закона член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Нововведение все же обяжет жителей отдаленных территорий купить оборудование для подключения и внести единоразовый платеж, его размер сейчас уточняется, пишет ФАН. Малоимущим жителям помощь в приобретении оборудования должны оказать местные власти, этот вопрос тоже находится на утверждении в Госдуме.

Тверскую область первой в стране полностью перевели на цифровое телевизионное вещание. С 9 ноября федеральные каналы больше нельзя поймать через старую аналоговую антенну. Только в цифре теперь передают все - от развлекательного СТС до Первого канала.

Сайт kp.ru расскажет, как перейти на "цифру" и какое оборудование для этого потребуется.