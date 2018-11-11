2018-11-11T16:39:24+03:00
Экономика

Телевизорам старше пяти лет с 1 января потребуется декодер

Россию окончательно переведут на цифровое ТВ до Нового года
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Во всех регионах страны аналоговое вещание должно исчезнуть с 1 января 2019 года.Во всех регионах страны аналоговое вещание должно исчезнуть с 1 января 2019 года.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Тверскую область первой в стране полностью перевели на цифровое телевизионное вещание. С 9 ноября федеральные каналы больше нельзя поймать через старую аналоговую антенну. Только в цифре теперь передают все - от развлекательного СТС до Первого канала.

- У нас самый большой в мире проект цифрового телевидения, - рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. - К Новому году мы сделаем подарок — до 31 декабря все жители страны получат доступ к цифровому ТВ.

Полностью, то есть, уже во всех регионах страны аналоговое вещание должно исчезнуть с 1 января 2019 года.

Тверскую область перевели на цифру за два месяца до остальных регионов в качестве эксперимента. Ни правительство, ни Минсвязи точно не знает, насколько население готово к такой инновации. Ловить федеральные каналы без дополнительного оборудования могут телевизоры, сделанные после 2013 года. К остальным (даже супер-пупер плазме с диагональю три метра, но 2012 года) надо покупать специальную приставку.

Проблема в том, что никто не считал, сколько у россиян новых или старых телевизоров, сколько приставок. Сейчас чиновники посмотрят на реакцию тверитян и поймут, какие могут быть сложности.

ЧЕМ ЦИФРА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АНАЛОГОВОГО ТВ?

Для зрителей все просто — у цифрового ТВ лучше качество изображения. Помех нет и не может быть — либо цифра ловится, либо нет. Если что-то мешает сигналу, то канал просто пропадает.

В Тверской области, чтобы у всех все работало, количество передатчиков увеличили в полтора раза, их мощность — в 10 раз.

Аналоговое ТВ вещается в метровом диапазоне, цифровое — в дециметровом. Сигналы ловят разные антенны. Антенна для цифры меньшего размера, ее обязательно надо направлять в сторону передатчика.

В Тверской области, чтобы у всех все работало, количество передатчиков увеличили в полтора раза, их мощность — в 10 раз. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Тверской области, чтобы у всех все работало, количество передатчиков увеличили в полтора раза, их мощность — в 10 раз.Фото: Олег АДАМОВИЧ

ПОЧЕМУ УСТАРЕЮТ ТЕЛЕВИЗОРЫ?

Цифровой сигнал для простоты передачи сначала кодируется, а потом на телевизоре раскодируется. Технология кодировки называется форматом вещания. В России будут использовать формат: DVB-T2 (сокращенно просто Т2). Его придумали в 2011 году, повсеместно использовать в телевизорах стали с 2013-го.

В настройках телевизора можно посмотреть, поддерживает ли он новый формат.

Старые телевизоры не принимают наши цифровые каналы - когда их выпускали, не было еще формата Т2. Поэтому-то и нужна приставка — она раскодирует сигнал для телевизора.

А вот советские телевизоры устареют окончательно. Для подключения приставки необходим разъем «тюльпан», который в них отсутсвует.

Совет: формат DVB-T2 используют в Европе и России. В США или Японии свои форматы. Телевизор Made in Japan для внутреннего японского рынка наши каналы ловить не сможет. Везти себе телевизор из-за границы следует с умом.

После того, как останется лишь цифровое вещание, антену необходимо заменить. В многоквартирном всю работу по обновлению сделают коммунальщики. Фото: Олег АДАМОВИЧ

После того, как останется лишь цифровое вещание, антену необходимо заменить. В многоквартирном всю работу по обновлению сделают коммунальщики.Фото: Олег АДАМОВИЧ

СКОЛЬКО СЕМЕЙ НЕ СМОЖЕТ СМОТРЕТЬ ТВ?

По оценкам экспертов из Российской телевизионной и радиовещательной сети, в стране около 10% домохозяйств смотрят телевизор через старую аналоговую антенну. Это около 6 млн. человек. У скольких из них новые телевизоры — не известно. Масштаб проблемы и покажет эксперимент в Тверской области. Но пока очереди за приставками не прогнозируется.

ЧТО ДЕЛАТЬ С АНТЕННОЙ?

Цифровой телевизор спокойно принимает сигнал аналогового ТВ на обычную антену. После того, как останется лишь цифровое вещание, антену необходимо заменить. В многоквартирном всю работу по обновлению сделают коммунальщики. На даче, в деревне ставить дециметровую антенну для цифрового ТВ придется самому.

При покупке надо следовать правилу:

- Комнатную антенну ставим только, если передатчик (телевышка или ретранслятор) находится в прямой видимости.

- Если передатчик на расстоянии до 25 км — нужна обычная внешняя антенна.

- Расстояние больше 25 км — берем активную антенну.

Расстояние до передатчика и направление для антенны можно узнать в интернете на сайте: карта.ртрс.рф.

Ушлые маркетологи уже сейчас рекламируют комнатные антенны, которые везде поймают сигнал. Чудес не бывает — за городом надо ставить минимум внешнюю антенну на крышу.

СКОЛЬКО НАДО ПОТРАТИТЬ ДЕНЕГ

Приставка для телевизора стоит 700-1000 руб. Обычным семьям, у которых старый телевизор, придется покупать декодер за свой счет. Льготникам стоимость приставки обещают компенсировать. В Тульской области на это выделено 6 млн. руб. Пенсионер покупает приставку, потом пишет заявление в МФЦ и ему возвращают деньги. Не больше тысячи рублей на человека.

Коллективные антенны в доме связисты меняют за свой счет. Дециметровая антенна для дачи или в деревню стоит 800-1200 руб.

Совет: в магазинах остались старые ТВ-приставки под формат DVB-T (не Т2). Продавцы пытаются успеть их распродать. Работать они не будут — перед покупкой декодера убедитесь, что он точно подходит.

КАКИЕ КАНАЛЫ СТАНУТ ЦИФРОВЫМИ?

Цифровизация в России идет в два приема. Десять федеральных каналов начали вещать в цифре еще с 2015 года. В пакет входят: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия К, Россия 24, Карусель, Общественное телевидение России, ТВ Центр. До конца 2018 года их еще будут дублировать в аналоговом вещании, но потом все — останется только цифра.

Во второй пакет цифровых федеральных каналов сейчас вошли еще десять: Рен, Спас, СТС, Домашний, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз ТВ, ТВ-3.

Государство гарантирует бесплатное вещание 20 федеральных каналов.

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