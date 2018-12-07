Песков заявил, что Россия придерживается своих обязательств по ДРСМД

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-07T12:44:32+03:00

Вашингтон предложил Москве отказаться от ракеты 9М729 или приступить к ее модификации

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Россия не нарушала свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и по-прежнему придерживается этого документа. С такой речью выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ответив на заявления представителя Госдепа США.

Ранее американский политик отметил, что Вашингтон предложил Москве два варината по ДРСМД: отказаться от ракеты 9М729 или приступить к ее модификации.

"Российская Федерация не нарушала, не нарушает и остается приверженной своим обязательствам по ДРСМД. Что касается технологических нюансов, то вам нужно получать информацию в ответ на заявление из Госдепа или в Министерстве иностранных дел РФ, или в Министерстве обороны", - заявил Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, подписанному в декабре 1987 года, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению», то есть « не ликвидирует свою ракетную программу».