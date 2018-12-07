Новак назвал решение ОПЕК+ сократить добычу нефти «очень важным и рациональным»

7 Дек. 23:48 2018-12-07T23:59:09+03:00

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Принятое странами ОПЕК и ОПЕК+ решение снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки – решение «очень важное и рациональное», которое позволит сбалансировать рынок, считает министр энергетики России Александр Новак.

«Очевидно, что сегодня было принято очень важное и рациональное, компромиссное решение о том дополнительном сокращении объёмов добычи странами ОПЕК и ОПЕК+», - сказал он на пресс-конференции в пятницу, 7 декабря.

Глава Минэнерго уточнил, что «в октябре у нас была добыча примерно 11,4 миллиона баррелей в сутки», а в соответствии с достигнутой договоренностью Россия сократит добычу на 2% от этого уровня, примерно до 228 тысяч баррелей.

«Это хороший сигнал для рынка о том, что наше взаимодействие продолжается и мы способны реагировать на любую ситуацию», - приводит его слова телеканал RT.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, после того, как на заседании ОПЕК+ в Вене было принято решение о сокращении добычи «черного золота», поднялись цены на нефть и повысился курс рубля.