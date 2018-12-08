Водителя автомобиля, протаранившего протестующих в Шарлоттсвилле, признали виновным в убийстве
В пятницу, 7 декабря, суд присяжных вынес обвинительный вердикт молодому человеку, который в августе прошлого года направил свой автомобиль на толпу протестующих в американском городе Шарлоттсвилл (штат Виргиния).
Присяжные признали 21-летнего Джеймса Алекса Филдса-младшего виновным по десяти пунктам обвинения из 30, в том числе в убийстве на почве ненависти. Подсудимому грозит суровый приговор: от 20 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы, передает телеканал NBC.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, летом 2917 года в Шарлоттсвилле вспыхнули массовые беспорядки на фоне решения местных властей снести памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли, в городе было объявлено чрезвычайное положение.
В разгар этих событий 12 августа в группу демонстрантов въехал автомобиль, в результате погибла женщина, еще 19 человек пострадали. В тот же день полиция задержала человека, который находился за рулем машины.
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