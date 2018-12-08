Разработчики аэротакси объяснили причины падения аппарата в «Сколково»
В компании «Бартини дизайн», разработавшей прототип летающего такси, объяснили причины падения аппарата во время тестового полета в инновационном центре «Сколково».
«Данное падение – первый результат в рамках работы нашей новой лаборатории аэротакси. Первая гипотеза (о причинах) заключается в том, что в этой конкретной ситуации мы слишком затянули ожидание между последним прогревом и взлетом, в том числе отвлеклись на общение с гостями мероприятия», - сказал сооснователь и директор компании «Бартини» Илья Ханыков.
Он пояснил, что если в такую погоду на такое же время положить на землю обычный телефон, он также окажется разряженным, отметив: «При использовании литий-ионной энергетики нужно внимательно учитывать температурный режим».
Илья Ханыков добавил, что на анализ технических показателей этого полета понадобится время.
«В реальных живых условиях мы более детально сможем оценить, в том числе, сколько времени закладывать на те или иные операции. Так и должна проходить наша работа: в реальных условиях», - приводит его слова ТАСС.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, во время пробного полета в «Сколково» 7 декабря 60-килограммовый аппарат спикировал в сугроб сразу после взлета.
Первый запуск аэротакси в Сколково.Ярослав КОРОБАТОВ