Разработчики аэротакси объяснили причины падения аппарата в «Сколково»

СЕГОДНЯ 05:15 2018-12-08T05:24:01+03:00

Тестовый полет прототипа электролета закончился падением, в частности, из-за того, что между последним прогревом и взлетом прошло много времени [видео]

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В компании «Бартини дизайн», разработавшей прототип летающего такси, объяснили причины падения аппарата во время тестового полета в инновационном центре «Сколково».

«Данное падение – первый результат в рамках работы нашей новой лаборатории аэротакси. Первая гипотеза (о причинах) заключается в том, что в этой конкретной ситуации мы слишком затянули ожидание между последним прогревом и взлетом, в том числе отвлеклись на общение с гостями мероприятия», - сказал сооснователь и директор компании «Бартини» Илья Ханыков.

Он пояснил, что если в такую погоду на такое же время положить на землю обычный телефон, он также окажется разряженным, отметив: «При использовании литий-ионной энергетики нужно внимательно учитывать температурный режим».

Илья Ханыков добавил, что на анализ технических показателей этого полета понадобится время.

«В реальных живых условиях мы более детально сможем оценить, в том числе, сколько времени закладывать на те или иные операции. Так и должна проходить наша работа: в реальных условиях», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, во время пробного полета в «Сколково» 7 декабря 60-килограммовый аппарат спикировал в сугроб сразу после взлета.