2018-12-08T10:10:50+03:00
В мире

Рыбак с Маршалловых островов выловил партию кокаина на $4 млн

Мужчина обратился в полицию после того, как обнаружил, что вместо рыбы в его сети попали пакеты с белым порошком
Дарья ИВАШКИНА
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Рыбак с Маршалловых островов выловил партию кокаина на $4 млнРыбак с Маршалловых островов выловил партию кокаина на $4 млнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Маршалловых островах рыбак выловил 48 килограммов кокаина общей стоимостью в четыре миллиона долларов. Как выяснилось, еще на прошлой неделе мужчина обнаружил, что вместо рыбы в его сети попали пакеты с белым порошком, после чего сразу же позвонил в полицию.

Однако на Маршалловых островах нет лаборатории для проведения необходимой экспертизы, поэтому пока стражи порядка не могут подтвердить, что в пакетах действительно был кокаин. Между тем местные правоохранители уже обратились в посольство США с просьбой направить к ним сотрудников управления по борьбе с оборотом наркотиков, чтобы те помогли им разобраться, передает радиостанция RNZ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре в Польше сотрудники нескольких продуктовых магазинов нашли упаковки с кокаином в коробках с бананами из Эквадора. В общей сложности тогда было изъято 170 килограммов наркотиков.

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