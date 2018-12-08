2018-12-08T18:18:25+03:00
Спорт

Матч Локомотив - Оренбург: гости выигрывают 1:0 после первого тайма матча ЧР

В начале поединка гол забил Деспотович
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Оренбург" празднует забитый в ворота "Локомотива" гол на 7-й минуте."Оренбург" празднует забитый в ворота "Локомотива" гол на 7-й минуте.Фото: Евгений НЕСЫН
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В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился первый тайм матча чемпионата России по футболу, в котором играют "Локомотив" и "Оренбург". Две команды Премьер-Лиги ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу уральского клуба на табло.

На 7-й минуте матча гол в ворота "Локомотива" забил Джордже Деспотович. Легионер уральской команды, к слову, на своей форме сократил фамилию до "Деспот".

Команды ушли на 15-минутный перерыв, после которого матч в Черкизово будет возобновлен. На данный момент в турнирной таблице Премьер-Лиги два куба находятся рядом - оренбуржцы седьмые, а вот москвичи пятые.

Для обеих команд это - последний в календарном году матч в рамках чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Оренбург".

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