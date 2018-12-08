Матч Локомотив - Оренбург: гости выигрывают 1:0 после первого тайма матча ЧР

СЕГОДНЯ 18:18 2018-12-08T18:18:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился первый тайм матча чемпионата России по футболу, в котором играют "Локомотив" и "Оренбург". Две команды Премьер-Лиги ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу уральского клуба на табло.

На 7-й минуте матча гол в ворота "Локомотива" забил Джордже Деспотович. Легионер уральской команды, к слову, на своей форме сократил фамилию до "Деспот".

Команды ушли на 15-минутный перерыв, после которого матч в Черкизово будет возобновлен. На данный момент в турнирной таблице Премьер-Лиги два куба находятся рядом - оренбуржцы седьмые, а вот москвичи пятые.

Для обеих команд это - последний в календарном году матч в рамках чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Оренбург".