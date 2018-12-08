2018-12-08T19:43:52+03:00
Политика

Генсеком немецкого ХДС стал Пауль Цимиак

На данный момент 33-летний политик является также главой молодежного крыла партии - Junge Union
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пауль ЦимиакПауль ЦимиакФото: REUTERS
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Новым генеральным секретарем немецкого Христианско-демократического союза стал 33-летний Пауль Цимиак, который является также главой молодежного крыла партии под названием Junge Union.

Такое решение было принято консерваторами в эту субботу, 8 декабря. В поддержку кандидатуры Цимиака высказали 62% делегатов гамбургского съезда.

"Благодарю вас за этот честный результат. Он станет мотивацией для напряженной работы", - прокомментировал свое назначение политик.

Между тем, как сообщает ТАСС, местные наблюдатели сочли победу Цимиака довольно неожиданной.

Напомним, что место генсека ХДС освободилось после того, как его глава Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новым председателем правящей партии.

Сайт kp.ru писал о том, что именно она через три года может сменить Ангелу Меркель на должности канцлера ФРГ.

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