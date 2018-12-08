2018-12-08T22:11:38+03:00
Происшествия

В полиции Италии назвали причину гибели людей при давке в ночном клубе

По версии правоохранителей, люди стали жертвами обрушения конструкции, установленной на выходе из заведения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Итальянская полиция озвучила возможную причину давки в клубеИтальянская полиция озвучила возможную причину давки в клубеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Причиной гибели людей в результате инцидента с давкой в одном из ночных клубов итальянского города Коринальдо провинции Анкона могло стать обрушение парапетов. Такую версию озвучил начальник полицейского управления региона Оресте Капоказа.

При этом он опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что один из выходов клуба был заблокирован.

"Пожарный выход был открыт, но металлические перила не выдержали, и люди стали падать друг на друга", — пояснил Капоказа.

По его словам, от натиска толпы конструкция просто сложилась, что привело к страшным последствиям. Кроме того, следует отметить вину организаторов концерта рэпера Сфера Эббаста, в ходе которого все произошло. По документам в заведении могут одновременно находиться до 470 посетителей, однако было продано 1400 билетов.

Сайт kp.ru писал о том, что паника в ночном клубе началась после того, как кто-то распылил в зале газовый баллончик. Люди ринулись к выходу и спровоцировали давку. В результате погибли шесть человек, еще около 120 пострадали. Большинство из них являются несовершеннолетними.

Газета Corriere della Sera сообщает о том, что, по данным полиции, баллончиком воспользовалась некая девушка.

Давка в ночном клубе в Италии.

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