СЕГОДНЯ 08:20 2018-12-08T08:20:38+03:00

В давке в итальянском ночном клубе погибли шесть человек Фото: REUTERS

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В ночь на субботу, 8 декабря, ЧП случилось в ночном клубе итальянского города Коринальдо, расположенного в провинции Анкона. Когда там выступал рэпер Сфера Эббаста, кто-то распылил перцовый баллончик, в результате чего началась паника.

В итоге в давке погибли шесть человек, и еще 120 получили травмы. Причем состояние 10 пострадавших врачи в настоящее время оценивают как тяжелое, пишет газета Corriere della Sera.

Как выяснилось, инцидент произошел около 01:00 по местному времени (03:00 мск). В тот момент в клубе находились порядка тысячи человек.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай в Италии. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года в Турине при просмотре финала Лиги чемпионов также началась давка. Тогда ЧП случилось из-за подростков, которые изобразили террористов.