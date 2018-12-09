2018-12-09T13:47:31+03:00
Общество

РЖД 10 декабря представят в Москве макет нового плацкарта

Обновленные вагоны могут появиться на железных дорогах уже в этом году
Дарья ИВАШКИНА
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РЖД 10 декабря представят в Москве макет нового плацкартаРЖД 10 декабря представят в Москве макет нового плацкарта
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В понедельник, 10 декабря, в Москве представят макет нового плацкартного вагона. Его покажут на Казанском вокзале в столице. При этом, как уточнили в АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), посетителям предложат оставить отзыв о новой версии плацкарта, который будет учтен при дальнейшей работе над проектом.

«Посетители Казанского вокзала в Москве смогут ознакомиться с полномасштабным макетом обновленного плацкартного вагона в период с 10 декабря 2018 года по 10 февраля 2019 года. Макет будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов», - сказал представитель «дочки» РЖД ТАСС.

А гендиректор ФПК Петр Иванов заявил, что на железных дорогах вагоны нового типа могут появиться уже в декабре-январе. Однако маршруты, на которых они будут эксплуатироваться, пока не определены, но уже точно известно, что на стоимостьбилетов это не повлияет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее РЖД уже показали фото современных плацкартных вагонов с обновленным интерьером. Тогда выяснилось, что у каждого спального места будет шторка, напоминающая жалюзи, с помощью которой можно отгородиться от соседей. Кроме того, между верхними полками появятся небольшие столики с подстаканниками.

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