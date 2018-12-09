В Совфеде назвали блефом планы Украины по созданию ядерного оружия
Украина не имеет возможностей для создания ядерного оружия, поскольку все здания, доставшиеся Киеву от Советского Союза уже давно потеряны. Такое заявление сделал член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-глава украинской миссии при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук заверил в наличии у Украины необходимых "мощностей" для создания не только атомных бомб, но и ядерных боеголовок.
"Думаю, что украинский генерал блефует. Его страна уже успела разбазарить интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза. А про финансовые и организационные возможности после Майдана вообще можно забыть", - сказал сенатор.
При этом он подчеркнул, что большая часть знаний, необходимых для создания ядерного оружия, в советские времена находилась на территории РСФСР, поэтому Украине придется начинать работу практически с самого начала, передает РИА Новости.
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