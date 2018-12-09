2018-12-09T14:08:21+03:00
Политика

В Совфеде назвали блефом планы Украины по созданию ядерного оружия

Сенатор Франц Клинцевич указал на то, что Киев уже "разбазарил" все возможности, доставшиеся ему от Советского Союза
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Франц Клинцевич. Фото ИТАР-ТАСС Владимир СмирновФранц Клинцевич. Фото ИТАР-ТАСС Владимир Смирнов
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Украина не имеет возможностей для создания ядерного оружия, поскольку все здания, доставшиеся Киеву от Советского Союза уже давно потеряны. Такое заявление сделал член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-глава украинской миссии при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук заверил в наличии у Украины необходимых "мощностей" для создания не только атомных бомб, но и ядерных боеголовок.

"Думаю, что украинский генерал блефует. Его страна уже успела разбазарить интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза. А про финансовые и организационные возможности после Майдана вообще можно забыть", - сказал сенатор.

При этом он подчеркнул, что большая часть знаний, необходимых для создания ядерного оружия, в советские времена находилась на территории РСФСР, поэтому Украине придется начинать работу практически с самого начала, передает РИА Новости.

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