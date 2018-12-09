На Украине заявили о возможности создать ядерное оружие

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-09T09:13:50+03:00

В незалежной считают, что способны производить как атомные бомбы, так и ядерные боеголовки для ракет

Изменить размер текста: A A

Экс-глава украинской миссии при НАТО Петр Гаращук заявил о том, что у Киева «есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие». Кроме того, как считает военнослужащий, незалежная способна делать не только атомные бомбы, но и ядерные боеголовки для ракет.

Также генерал-майор похвастался заводом, который достался Украине в наследство от Советского Союза. Речь идет о заводе по выпуску баллистических межконтинентальных ракет, расположенном в городе Днепропетровск (ныне Днепр), на котором производили ракеты «Сатана». «Ни США, ни Россия, ни Китай не выпустили ракету, которая называется "Сатана"», - заметил военный в эфире украинских СМИ.

При этом Гаращук выразил уверенность в том, что если его страна создаст ядерное оружие, то в нынешних условиях международные санкции ей не грозят.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне на Украине с гордостью рассказывали о «бригаде будущего» и о том, что она получила на вооружение «современную» боевую технику, которая на самом деле оказалась старой советской.