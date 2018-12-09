ЦИК Армении рассказал о явке на парламентских выборах

СЕГОДНЯ 15:36 2018-12-09T15:37:44+03:00

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В ЦИК Армении рассказали о явке избирателей на парламентских выборах, которые проходят в республике в воскресенье, 9 декабря.

Как заявила член Центризбиркома Сильва Маркосян, по данным на 14:00 по местному времени (13:00 мск), в стране проголосовали 636 тысяч человек. Другими словами, явка составила 25,53%. «По положению на 14:00 (13:00 мск) в выборах приняли участие 636 тысяч человек, или 25,53%», - приводит слова Маркосян РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье в Армении проходят внеочередные парламентские выборы. На места в Национальном собрании претендуют 11 политических сил - это девять партий и два политических блока, в том числе коалиция «Мой шаг», возглавляемая нынешним исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном.

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