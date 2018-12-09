СЕГОДНЯ 08:17 2018-12-09T08:24:32+03:00

Более двух тысяч избирательных участков открылись по всей стране

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 9 декабря, в Армении проходят внеочередные парламентские выборы.

Так, в 08:00 по местному времени (07:00 мск) открылись 2010 избирательных участков, которые, как ожидается, будут работать до 20:00 (19:00 мск). Причем все они находятся на территории республики: граждане, находящиеся в настоящее время за границей, не смогут принять участие в голосовании.

По официальным данным, проголосовать смогут более 2,5 миллиона человек, передает ТАСС.

Что касается претендентов на места в Национальное собрание, то Центризбирком (ЦИК) Армении зарегистрировал для участия в выборах в общей сложности девять партий и два блока, в том числе коалиция «Мой шаг», возглавляемая нынешним и.о. премьера страны Николом Пашиняном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сасунские храбрецы» идут на «вы» в Национальное собрание Армении

Кто поддерживает армянских радикальных националистов, рвущихся в парламент республики (подробности)