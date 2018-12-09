В Армении проходят внеочередные парламентские выборы
В воскресенье, 9 декабря, в Армении проходят внеочередные парламентские выборы.
Так, в 08:00 по местному времени (07:00 мск) открылись 2010 избирательных участков, которые, как ожидается, будут работать до 20:00 (19:00 мск). Причем все они находятся на территории республики: граждане, находящиеся в настоящее время за границей, не смогут принять участие в голосовании.
По официальным данным, проголосовать смогут более 2,5 миллиона человек, передает ТАСС.
Что касается претендентов на места в Национальное собрание, то Центризбирком (ЦИК) Армении зарегистрировал для участия в выборах в общей сложности девять партий и два блока, в том числе коалиция «Мой шаг», возглавляемая нынешним и.о. премьера страны Николом Пашиняном.
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