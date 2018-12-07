«Сасунские храбрецы» идут на «вы» в Национальное Собрание Армении

В ближайшее воскресенье в считающейся нашим стратегическим партнером и союзником на Кавказе республике Армении пройдут внеочередные выборы в парламент. Практически не вызывает сомнений, что коалиция, возглавляемая нынешним и.о. премьера Армении Николом Пашиняном «Мой шаг» сможет получить подавляющее большинство мандатов. Стоит признать, что как бы смешно ни звучало слово коалиция по отношению к этому блоку, а в предвыборном списке кандидатов «Моего шага» из 100 кандидатов лишь двое представляют вторую партию «Аракелутюн», остальные либо члена партии Пашиняна «Гражданский договор», либо привлеченные им под свое знамя беспартийные представители мира искусства или спорта (таковых аж 23 человека), конкуренцию ему никто даже обозначить не в состоянии.

Гораздо интереснее ответ на вопрос, кто еще пройдет в армянский парламент, сумев занять второе-третье места. И автоматически станут парламентской оппозицией. Потому что именно они через пару-тройку лет обвинят Пашиняна в неисполнении предвыборных обещаний (а Никол вряд ли сможет справиться с проблемами депрессивной экономики Армении, поскольку не волшебник) и попытаются сами прийти к власти, использовав тот же рецепт, что успешно опробовал и реализовал сам Пашинян, попутно легитимизировав его как высшее проявление государственной воли, – протест народных масс и «цветная революция».

По всем раскладам коалиция, возглавляемая нынешним и.о. премьера Армении Николом Пашиняном «Мой шаг» должна получить подавляющее большинство в новом парламенте.Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

И здесь, пожалуй, стоит присмотреться к новичку на политической арене Армении – партии «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»), взявшие для себя название, прямо апеллирующее к армянскому эпосу «Давид сасунский». Было бы неправильно говорить, что эта политическая сила в сентябре нынешнего года, когда оформилась как партия. На самом деле «Сасунские храбрецы» вышли из окровавленной шинели одноименной военизированной радикальной националистической группировки, устроившей в июле 2016 года вооруженный захват заложников в здании базы полка полиции, причем один полицейский был убит, а еще двое ранены. Сейчас можно прочитать, что их требования якобы сводились к освобождению своего лидера Жирайра Сефиляна, ливанского армянина по происхождению, арестованного в июне того года по обвинению в планировании захвата телевизионной башни Еревана. Но это было лишь их тактическим условием. А стратегические, если можно так сказать, требования выдвигались совсем иные – как заявили сами «храбрецы», они начали вооруженную «национально-освободительную борьбу против российского колониализма». Позже они были приговорены к различным срокам лишения свободы, но с приходом к власти Пашиняна в апреле этого года, через некоторое время все они были освобождены. А в сентябре на базе своей группы все те же лица создали новую политическую партию.

Причем, лишение свободы не смягчило их ни в коей мере. На первую же акцию после освобождения они вышли с радикальными антироссийскими лозунгами. Среди политических требований «Сасунских храбрецов», которых некоторые в самой Армении называют «Сасунскими отмороженными», остается в качестве главных задач разрыв сотрудничества, а по возможности, и всякого рода отношений с Россией. Причем, не только в сфере экономики, но и в области безопасности.

Жирайр Сефилян был арестован в июне 2016 гоа по обвинению в планировании захвата телевизионной башни Еревана.Фото: Википедия

В первую очередь, по их мнению, надо отправить домой российских пограничников, охраняющих границы Армении по договору республики с Россией, и передать госграницу армянским пограничникам, которых, правда, еще надо сформировать. Затем убрать из Армении 102-ю российскую военную базу, причем, военных вывести, а все имущество и вооружение оставить. Выход из ОДКБ, ЕАЭС и даже СНГ. А дальше, дальше по рецепту украинских «небратьев»- программа трех «д»: декоммунизация, десоветизация и дерусификация, А еще люстрация госслужащих и других представителей «колониальной администрации за преступные договоренности» с Россией и «установление национального контроля над стратегическими инфраструктурами и объектами: переданными в собственность или управление российской стороне». По их мысли, Армения должна стать «мостом-посредником в регионе Южного Кавказа между основными мировыми политическими игроками». Остается, правда, несколько вопросов. Например, что будет делать Армения без поставок энергоресурсов из России? Кто будет обеспечивать современную связь в республике после ухода телекоммуникационных компаний из России? Кто заменит российский капитал? Кто станет основным торговым партнером? И, наконец, еще один – кто, собственно, обеспечит суверенитет и безопасность Армении при таком развитии событий? И сколько она сумеет продержаться?

Предвыборная агитация партии «Сасна црер».

И как-то уже совсем не удивительным выглядит то обстоятельство, что финансирование этой партии осуществляется, в том числе, и через сеть подконтрольных различных американским институтам НКО. А местные «зонтичные структуры» Джорджа Сороса (тоже как ведь знакомо, а?) на спонсируемых ими ресурсах Lragir.am, 1In.am и других ведут активную пропаганду, вместе с прозападными армянскими СМИ героизируют боевиков, совершивших, по сути, террористический акт, выставляя их «борцами за национальную свободу» и «узниками режима Саргсяна». При этом, не обращая внимания на обещания «храбрецов» устроить физическую расправу над всеми, кто раньше был у власти.

Что, кстати, вполне укладывается в концепцию создания очагов напряженности вокруг России, которую исправно реализуют представители американского политического истеблишмента. Кстати, посещавшие Армению этой осенью советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент и другие официальные и не очень лица из этой страны не скрывают своих намерений и устремлений. Болтон прямо заявил, что Армении не просто надо бы покупать не российское оружие, а американское, но и пояснил, что, мол, пора Еревану отказаться от «исторических клише и шаблонов», то есть от многовековой дружбы с Россией: «Это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы». Но вот про опасность прихода в Национальное собрание исповедующей практически террористические принципы партии все они предпочли умолчать, отметив лишь «удовлетворение демократическими процессами в Армении», как и посол Евросоюза в Армении Петр Свитальский.

На данный момент и Евросоюзу, и США, и даже вставшему у власти в Армении Николу Пашиняну, похоже, вполне удобно иметь у себя за спиной эдаких «карманных боевиков». Тому же Пашиняну есть кого выставить жупелом, если кто начнет упрекать его в резких политических демаршах, примеры которых он уже демонстрировал в течение короткого срока нахождения у власти. Мол, я еще не крайний вариант, смотрите, кто у нас есть, кого я сдерживаю. Для США, чье ЦРУ в свое время создало Аль-Каиду, управляемый хаос и «свои умеренные» террористы просто неоднократно обкатанный сценарий. Который постоянно дает в конечном итоге сбои, как, например, запрещенный в РФ ИГИЛ в Сирии и Ираке, лишивший крова, кстати. тех же сирийских армян. Для США главное, что эти методы позволяют добиться поставленных целей на первом этапе. А дальнейшее его не волнует до тех пор, пока замешанное ими тесто не вылезает из котла и не заливает все вокруг. А потому Вашингтон от опробованных методик не отказывается.

«Сасунские храбрецы» весьма популярны у определенной части армянского общества, восхищающейся их решимостью, готовностью применить радикальные методы при решении любого вопроса. «Сасунские храбрецы» считают, и не скрывают этого, что Армения им обязана дать место в политическом истеблишменте, поскольку они «своими действиями в 2016-м поспособствовали смене власти в 2018-м». И Национальное Собрание, парламент Армении они видят лишь первоначальным плацдармом, который они должны захватить и закрепиться на нем. И уже, используя этот фактор, развивать дальнейшее наступление.

Которое, в случае их успеха, может просто стереть государство Армения с карты мира.

P.S.Под вечер из Еревана пришло сообщение, что апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста более, чем 10 лет назад, 1 марта 2008 года. И, конечно, это простое совпадение, что данное решение было оглашено за 2 дня до выюоров.