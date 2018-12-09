Нарышкин рассказал об активном сотрудничестве разведок России и США

СЕГОДНЯ 19:35 2018-12-09T19:39:53+03:00

Речь идет, прежде всего, о взаимодействии в рамках борьбы с международным терроризмом

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Служба внешней разведки России и Центральное разведывательное управление США активно сотрудничают друг с другом и обмениваются информацией в рамках противодействия международному терроризму. Такое заявление сделал директор СВР Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что именно тема противостояния экстремистам находится в центре взаимодействия делегаций двух стран.

"Мы довольно активно обмениваемся оперативной, разведывательной информацией о людях, об отдельных персоналиях, о планах террористических организаций, и такое партнерство, конечно, служит интересам наших двух стран", - сказал Нарышкин в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года глава СВР посетил Вашингтон вместе с начальником ФСБ Александром Бортниковым и руководителем Главного управления Генштаба ВС РФ Игорем Коробовым. Тогда российские представители встретились со своими американскими коллегами и обсудили вопросы совместного противостояния террористической угрозе.